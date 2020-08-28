На форуме была представлена выставка современных образцов техники и вооружения, в том числе Росгвардии. Военнослужащие роты спецназа продемонстрировали показательные выступления.

— Подобные мероприятия имеют важное значение с точки зрения популяризации службы в разных родах войск и военно-патриотического воспитания молодежи, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник штаба Управления Росгвардии по республике полковник Антон Зуев.