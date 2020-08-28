Армия — 2020
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в военно-техническом форуме «Армия-2020» в сельском поселении Троицкое
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии приняли участие в военно-техническом форуме «Армия-2020», проходящем на территории воинского соединения Министерства обороны России в с. п. Троицкое Сунженского района.
На форуме была представлена выставка современных образцов техники и вооружения, в том числе Росгвардии. Военнослужащие роты спецназа продемонстрировали показательные выступления.
— Подобные мероприятия имеют важное значение с точки зрения популяризации службы в разных родах войск и военно-патриотического воспитания молодежи, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник штаба Управления Росгвардии по республике полковник Антон Зуев.