— Добрые традиции уважительного отношения к женщинам — неотъемлемая часть семейной жизни в Ингушетии, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии по работе с личным составом полковник Башир Алимов. — В этот весенний праздник сотрудники вневедомственной охраны оказали небольшой знак внимания представительницам прекрасного пола.

Он пожелал, чтобы «у наших дорогих женщин все ладилось в жизни. Счастья им семейного, здоровья и удачи во всех добрых делах».