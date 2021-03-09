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Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ингушетии поздравили жительниц республики с Международным женским днем. В честь весеннего праздника десятки женщин получили цветы, в их адрес прозвучали пожелания семейного счастья и благополучия.

— Добрые традиции уважительного отношения к женщинам — неотъемлемая часть семейной жизни в Ингушетии, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии по работе с личным составом полковник Башир Алимов. — В этот весенний праздник сотрудники вневедомственной охраны оказали небольшой знак внимания представительницам прекрасного пола.

Он пожелал, чтобы «у наших дорогих женщин все ладилось в жизни. Счастья им семейного, здоровья и удачи во всех добрых делах».

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