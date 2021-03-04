Донорство крови

Благотворительная акция

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в донорской акции «Сдай кровь — спаси жизнь»

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Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Назрановскому району Управления Росгвардии по Ингушетии приняли участие в акции «Сдай кровь — спаси жизнь», проводимой Республиканской станцией переливания крови в преддверии Международного женского дня.

В рамках акции 25 росгвардейцев посетили станцию переливания в Назрани и сдали кровь и ее компоненты для медицинских учреждений региона.

— Наши сотрудники регулярно участвуют в акциях подобного формата. Каждый донор может поучаствовать в спасении чьей-либо жизни, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник подразделения старший лейтенант полиции Умалат Костоев.

Напомним, что благотворительная акция «Сдай кровь — спаси жизнь»" — одно из мероприятий фестиваля гражданской активности и благотворительности «Добрые люди», который организует Общественная палата РФ. Цель мероприятия — показать всю палитру возможностей гражданской и социальной активности, вовлечь в благотворительную деятельность как можно больше людей, поддержать некоммерческие организации.

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