В рамках акции 25 росгвардейцев посетили станцию переливания в Назрани и сдали кровь и ее компоненты для медицинских учреждений региона.

— Наши сотрудники регулярно участвуют в акциях подобного формата. Каждый донор может поучаствовать в спасении чьей-либо жизни, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник подразделения старший лейтенант полиции Умалат Костоев.

Напомним, что благотворительная акция «Сдай кровь — спаси жизнь»" — одно из мероприятий фестиваля гражданской активности и благотворительности «Добрые люди», который организует Общественная палата РФ. Цель мероприятия — показать всю палитру возможностей гражданской и социальной активности, вовлечь в благотворительную деятельность как можно больше людей, поддержать некоммерческие организации.