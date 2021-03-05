Сначала росгвардейцы побывали дома у начальника кинологической группы капитана Руслана Абдулгалимова. С супругой Миланой они живут вместе уже 5 лет, из них в Ингушетии — два года.

— Руслан очень порядочный достойный человек, — сказала супруга офицера в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Я не пожалела, что связала свою жизнь с ним. Хотелось бы выразить признательность за то внимание, заботу и любовь, которую он дарит мне каждый день.

В теплой обстановке гости посмотрели семейный альбом и архивные видеозаписи.

Слова признательности накануне праздника также прозвучали в адрес матерей сотрудников ОМОН республиканского управления Росгвардии.

Мать омоновца Алихана — Хадижат Досхоева, работает в государственном ансамбле народного танца республики более 20 лет. Воспитала достойно пятерых детей и является на сегодняшний день бабушкой восемнадцати внуков. Хадижат в свое время поддержала сына в выборе профессии: именно благодаря ей Алихан поступил в высшую школу милиции МВД России в Ижевске, успешно закончил и более 22 лет служит в органах правопорядка, достигнув звания полковника.

— Как любой мужчина я люблю, ценю и уважаю свою мать, она занимает особое место в моей жизни, — говорит Алихан. — Нет ничего приятнее, чем порадовать маму — самого родного человека. Я уверен, что и для нее эти моменты очень ценны: ведь, какими бы взрослыми мы ни были, для родителей мы всегда остаемся детьми.