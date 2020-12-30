Для каждой возрастной группы сочинили свой оригинальный сценарий, заключавший в себя яркую актерскую работу, красочные декорации и костюмы, любимые новогодние песни и сказочных героев, увлекавших ребят в мир чудес и приключений.

С теплыми словами в адрес детей и коллектива детского сада выступила ответственный исполнитель пресс-службы управления сержант Салима Сампиева.

«Пусть новый год принесет вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми и любимыми», — отметила военнослужащая в своей речи.

— Новый год — время исполнения желаний, и, конечно, все ребята были рады встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, — поделилась она впечатлениями с газетой «Ингушетия». — А новогодние подарки от Деда Мороза из волшебных сундуков и мешков помогут надолго сохранить ребятишкам праздничное настроение.