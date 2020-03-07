В теплой атмосфере домашнего уюта, гости высказали искренние слова благодарности в адрес женщин которые, несмотря на свой преклонный возраст, по- прежнему остаются жизнерадостными, светятся оптимизмом и, передают багаж своей жизненной мудрости представителям новых поколений.

— Именно, на примере подвига их супругов и других бойцов, отдававших все свои силы, а порой, и жизни для Победы в Великой Отечественной войне, сделавших все возможное и, невозможное в обеспечении свободы и независимости нашей Родины, сегодня и воспитывается молодежь, — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» психолог отделения управления по работе с личным составом майор Сергей Аносов. — Забота и внимание к женщинам, с которыми прожили герои лихолетья, память об их героическом подвиге — это лишь малая часть нашего с вами священного долга. И мы прекрасно осознаем: вернуть им его полностью мы не сможем никогда. Мужья этих мужественных женщин совершили подвиг во имя всех нас, ради мира и спокойствия на нашей родной земле, чтобы мы могли спокойно жить, растить детей и думать о будущем. Мы останемся перед ними в неоплатном долгу.

После традиционного чаепития, от которого в Ингушетии гостям не принято отказываться росгвардейцы пожелали женщинам крепкого здоровья, жизненных сил, долголетия, преподнесли цветы и вручили ценные подарки.