Новый год

Любимый праздник

Росгвардейцы Ингушетии поздравили учеников с наступающим Новым годом

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В ведомственной школе номер два управления Росгвардии по Ингушетии в Назрани прошли праздничные мероприятия, посвященные грядущим новогодним праздникам. В яркой, праздничной атмосфере преподавательский состав и руководство школы поздравили учеников и их родителей с наступающим 2021 годом.

В свою очередь дети подготовили для своих учителей, Деда Мороза со Снегурочкой праздничную программу, в которой продемонстрировали танцы, стихи и песни.

— Безусловно, праздник Нового года имеет огромное значение для детей, — сказала газете «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — Красивое зимнее время, ожидание каникул и подарков — все это с детства знакомые атрибуты наступления одного из самых любимых праздников. Хотелось бы, выразить благодарность коллективу школы и родителям за содействие в организации праздника для наших учеников.

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