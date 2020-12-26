В свою очередь дети подготовили для своих учителей, Деда Мороза со Снегурочкой праздничную программу, в которой продемонстрировали танцы, стихи и песни.

— Безусловно, праздник Нового года имеет огромное значение для детей, — сказала газете «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — Красивое зимнее время, ожидание каникул и подарков — все это с детства знакомые атрибуты наступления одного из самых любимых праздников. Хотелось бы, выразить благодарность коллективу школы и родителям за содействие в организации праздника для наших учеников.