Праздник

Лучший подарок — положительные эмоции

Росгвардейцы Ингушетии поздравили коллег-женщин с 8 марта

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В управлении Росгвардии по Ингушетии прошло торжественное собрание, приуроченное к празднованию 8 марта. В своем выступлении перед коллегами, начальник управления полковник полиции Эдуард Павлов поздравил прекрасную половину коллектива с их праздником, который ассоциируется с весенним цветением и обновлением жизни.

— От себя лично, от имени всей мужской части нашего коллектива искренне желаю вам успехов в карьере и личной жизни — сказал, обращаясь к собравшимся Павлов. — Значимость вашего вклада в наше общее дело — неоценима. Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы на вашем служебном пути возникало как можно меньше препятствий.

Завершилась встреча вручением военнослужащим и сотрудницам ценных подарков.

Далее, праздничные мероприятия продолжились в ведомственных учебных заведениях территориального органа Росгвардии.

Так, в назрановской ведомственной школе номер 2 учащиеся организовали для мам и бабушек праздник с танцами, песнями и стихами. Воспитанники детского сада Росгвардии «Солнышко» читали стихи, пели песни для мам и всех, кто находился в зале. Веселые сценки и миниатюры были восприняты зрителем с особым восторгом, а вокальные номера и танцевальные композиции подарили всем присутствующим много приятных и положительных эмоций.

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