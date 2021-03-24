В мероприятии также принял участие председатель совета ветеранов Росгвардии по Республике Ингушетия Магомед Горбаков.

В дружеской атмосфере ветераны вспомнили о днях службы, боевых товарищах, которые навечно остались в их памяти, поделились приятными воспоминаниями.

Полковник внутренней службы в отставке Амирхан Плиев родился 15 августа 1941 года в селе Плиево Назрановского района ЧИАССР, проходил срочную службу матросом в Севастополе с 1960 по 1963 год. С 23 лет вплоть до 1992 года прослужил в рядах внутренних войск МВД СССР. Успешно окончил Орджоникидзевское военное училище, после чего занимал различные должности среднего начальствующего состава по Казахской и Киргизской ССР, дойдя до заместителя начальника политотдела 101-й конвойной дивизии УВВ МВД СССР по Уралу.

Амирхан Плиев стоял у истоков образования органов внутренних дел Ингушетии. В декабре 1992 года он был назначен начальником регионального УВД республики — предшественника МВД республики.

Он также являлся одним из инициаторов создания Государственного комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Горского кадетского корпуса. Семь лет Плиев проработал в Совете безопасности республики, а в сентябре 2002 года его назначили начальником юридического отдела республиканского военкомата. В декабре 2017 года он ушел на служенный отдых.

За время службы Амирхан Плиев неоднократно награждался боевыми орденами, в том числе орденом Красной Звезды, который ему вручили в Кремле в 1976 году.

Полковник в отставке Умар Харсиев призвался на службу в 1974 году в Челябинской области. Через год он поступил в Саратовское военное училище, с 1979 по 1998 год служил на Урале во внутренних войсках. С 1998 года по 2004 год Харсиев проходил службу в войсковой части 5560 в должности командира полка. После реформирования полка его назначили начальником штаба полка. С 2004 года по 2011 год он продолжает служить в ГРОУ по Республике Ингушетия, а в 2011 году вышел на пенсию. Полковник Харсиев неоднократно награждался боевыми наградами, в том числе медалью «За боевые заслуги», он является кавалером ордена «За заслуги».

Полковники в отставке, ветераны внутренних войск Плиев и Харсиев отдали службе не один десяток лет. Находясь на заслуженном отдыхе, они и сегодня продолжают активную работу по воспитанию молодых сотрудников и гражданской молодежи, проводят уроки мужества и многочисленные встречи со школьниками, помогая им определиться с приоритетами и воспитывая в подрастающем поколении уважение к своей истории, памяти погибших героев и любовь к Родине.

Дети и внуки ветеранов также решили связать свою жизнь с профессией «защищать Родину», поступив на службу в органы правопорядка.

«Я горжусь своим дедом, — признался корреспонденту газеты «Ингушетия» внук ветерана Плиева, сотрудник вневедомственной охраны младший сержант полиции Илез Евкуров. — Очень приятно, когда твоего дедушку знают и безгранично уважают не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Он сыграл большую роль в выборе мною и другими его внуками и племянниками профессии».

Напомним, что общепризнанной датой рождения внутренних войск, ставших основой созданной пять лет назад Росгвардии, является 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.