Обращаясь к сослуживцам, временно исполняющий обязанности начальника отделения по работе с личным составом майор Виталий Потапов отметил в своей речи, что День Государственного флага — это один из наиболее важных праздников нашей страны.

— Сегодня мы отдаем дань уважения символу великой державы — флагу Российской Федерации, — сказал Потапов. — Любовь к Родине, уважение к государственным символам и уверенность в будущих успехах — все это нам позволяет преодолевать любые трудности. Слава российского флага неразрывно связана с войсками, овеяна великими победами и подвигами. Пусть наш Государственный флаг развевается над счастливой, мирной и сильной страной!

В продолжение праздничных мероприятий в клубе Назрановского полка военнослужащие и сотрудники приняли участие в тематической встрече, приуроченной ко Дню флага. Росгвардейцы познакомились с фактами из истории одного из главных символов нашего государства, посмотрели редкие кадры кинохроники.