— Именно, на примере подвига таких героев как Зяудин, отдававших все свои силы, а порой, и жизни для Победы в Великой Отечественной войне, сделавших все возможное и, невозможное в обеспечении свободы и независимости нашей Родины, сегодня и воспитывается молодежь, — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» Горбаков. — Тетя Люба — добрейшей души человек, принадлежащая к тому поколению наших женщин, которое не представляют свою жизнь без следования «старым», консервативным ценностям. Среди них — святость гостеприимства. Она всегда с огромной радостью встречает представителей Росгвардии у себя дома. А теплота и воодушевление, с которым она рассказывает о своем супруге — просто невозможно выразить словами.

К слову, росгвардейцы часто навещают семьи коллег — ветеранов, по возможности, участвуют в решении вопросов, связанных с их социальным обеспечением.

Разложив на столе фотографии, наградные листы своего мужа, Любовь Гайтукиева рассказала гостям, каким простым, обходительным и бесконфликтным человеком был в жизни ее супруг, прошедший самую жестокую войну и что она благодарна судьбе за то, что она свела ее с ним. Вместе они прожили счастливых 10 лет.

— Праздник добра и мудрости, так называют Международный день пожилых людей, — добавила ответственный исполнитель пресс- службы управления Росгвардии по Ингушетии сержант Салима Сампиева. — Старшее поколение служит примером для нас, они жили и живут для нас, являясь наставниками и хранителями традиций. Каждое их слово, воспоминание и мудрый совет бесценны. Мы должны постараться, чтобы люди пожилого возраста не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более разнообразной, полноценной и приносящей удовольствие.

Росгвардейцы поблагодарили Любовь Гайтукиеву за теплый прием и пожелали ей крепкого здоровья.