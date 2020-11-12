Мероприятие было организовано по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова при поддержке Национального фонда развития региона и приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В рамках акции продуктовые наборы получили 33 семьи погибших сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

— От себя лично и от лица ребят хочется выразить слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший психолог отделения по работе с личным составом ОМОН майор полиции Хасан Даурбеков. — Все они до конца остались верны своему долгу. Одна из главных задач для нас — сохранение памяти о боевых товарищах, отдавших свою жизнь в борьбе с преступностью во всех ее проявлениях.