Благотворительность

Сохраняя память

Росгвардейцы Ингушетии оказали помощь семьям погибших сослуживцев

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Сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии в рамках республиканской благотворительной акции оказали помощь семьям правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также инвалидам, получившим травмы на службе.

Мероприятие было организовано по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова при поддержке Национального фонда развития региона и приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В рамках акции продуктовые наборы получили 33 семьи погибших сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

— От себя лично и от лица ребят хочется выразить слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший психолог отделения по работе с личным составом ОМОН майор полиции Хасан Даурбеков. — Все они до конца остались верны своему долгу. Одна из главных задач для нас — сохранение памяти о боевых товарищах, отдавших свою жизнь в борьбе с преступностью во всех ее проявлениях.

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