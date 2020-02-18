В теплой дружеской беседе Камбулат рассказал о своём боевом пути, который выпал на очень тяжёлый период войны, когда враг стоял у нефтяных скважин Грозного и Малгобека. Вместе с Гайсановым из Ингушетии добровольцами ушли на фронт семнадцать человек. В живых из них остался только один Камбулат Абукарович.

Гайсанов был совсем юным, когда началась война. Вместе с другими подростками рыл противотанковые рвы под городом Малгобек. Участвуя в партизанском отряде, он собирал необходимую информацию, выявляя месторасположение вражеских отрядов. В войну был тяжело ранен в голову, после чего более 20 дней находился без сознания, перенес несколько тяжелых операций.

«Недалеко от г. Орджоникидзе произошел воздушный бой. В метрах ста от земли наш летчик выбросился из горящего самолета. Фашисты стали его обстреливать. Парашют загорелся, летчик в крови упал на землю. Я сумел достать его из огня и на телеге доставил в госпиталь», — рассказал Камбулат Гайсанов росгвардейцам.

Через несколько дней во время одной из атак он получает свое второе ранение в голову. «Когда я очнулся, рядом со мной находился тот самый летчик. Теперь уже он за мной ухаживал», — вспоминает ветеран.

Камбулат Абукарович родился в 1924 году. Прошел очень сложный и тяжелый жизненный путь. С раннего детства он познал все тяготы и лишения, посвятил всю свою сознательную жизнь труду и созиданию. Его трудовой стаж составляет более полувека, а точнее 51 год.

В роду участника ВОВ было много военнослужащих, в том числе воевавших в составе легендарной «Дикой дивизии». Ветеран вырастил 10 детей. В данное время у него 22 внука и 12 правнуков. Награжден медалями: «Юбилейная», «За освоение целинных земель».