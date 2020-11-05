В ходе визита военнослужащие поинтересовались здоровьем, условиями быта и возможными трудностями, с которыми могла столкнуться пожилая женщина в условиях самоизоляции. А она в свою очередь поделилась воспоминаниями и поблагодарила за внимание.

— В условиях пандемии нам следует проявлять особую заботу о старшем поколении, — рассказала газете «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Ингушетии сержант Салима Сампиева. — Сегодня мы постарались хоть немного помочь тете Любе, обеспечить ее самым необходимым, чтобы она оставалась дома.

Гости поблагодарили Любовь Гайтукиеву за теплый прием, пожелали ей крепкого здоровья и жизненных сил.

Напомним, что Зяудин (Николай) Джемалдинович Гайтукиев скончался в июне прошлого года на 96 году жизни. Ингуш с необычным именем ушел на фронт в 1942 году. Но в 1944 году, когда в Среднюю Азию депортировали ингушей и чеченцев, чтобы остаться в строю, ему пришлось сменить имя и национальность. В дни обороны Сталинграда Зяудин Джемалдинович служил телефонистом в 680-м полку 169-й стрелковой дивизии. За самоотверженность и крепость духа он был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».