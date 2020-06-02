В рамках Московского международного салона образования на днях состоялось обсуждение новых инструментов и механизмов для обучения и оценки студентов и выпускников организаций среднего профессионального образования в сложившихся эпидемиологических условиях, включая переход на дистанционную форму работы.

В дискуссии приняли участие представители Минпросвещения России, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Межрегионального института повышения квалификации специалистов профессионального образования, а также Ассоциации педагогических колледжей.

«Министерством просвещения утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, где предусмотрены меры для проведения итоговой аттестации в том случае, если в регионе сложная эпидемиологическая ситуация. В рамках мер допускается также возможность перезачёта результатов чемпионатов по стандартам WorldSkills и демонстрационных экзаменов WorldSkills, если выпускник ранее такую процедуру уже проходил», — отметила Марина Софронова, заместитель директора департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России.

Она пояснила, что таких выпускников сегодня 4 тысячи человек.

Важно, что, помимо возможности перезачёта результатов, большое количество выпускников пройдут итоговую аттестацию дистанционно. Для этого Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в этом году 109 компетенций из 129 переведены в дистанционный формат оценки.