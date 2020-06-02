Образование

Государственная итоговая аттестация для выпускников ссузов

Результаты чемпионатов WorldSkills автоматически будут перезачтены в качестве результатов государственной итоговой аттестации

0

Результаты чемпионатов и демонстрационных экзаменов WorldSkills автоматически будут перезачтены в качестве результатов государственной итоговой аттестации в текущем году.

В рамках Московского международного салона образования на днях состоялось обсуждение новых инструментов и механизмов для обучения и оценки студентов и выпускников организаций среднего профессионального образования в сложившихся эпидемиологических условиях, включая переход на дистанционную форму работы.

В дискуссии приняли участие представители Минпросвещения России, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Межрегионального института повышения квалификации специалистов профессионального образования, а также Ассоциации педагогических колледжей.

«Министерством просвещения утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, где предусмотрены меры для проведения итоговой аттестации в том случае, если в регионе сложная эпидемиологическая ситуация. В рамках мер допускается также возможность перезачёта результатов чемпионатов по стандартам WorldSkills и демонстрационных экзаменов WorldSkills, если выпускник ранее такую процедуру уже проходил», — отметила Марина Софронова, заместитель директора департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России.

Она пояснила, что таких выпускников сегодня 4 тысячи человек.

Важно, что, помимо возможности перезачёта результатов, большое количество выпускников пройдут итоговую аттестацию дистанционно. Для этого Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в этом году 109 компетенций из 129 переведены в дистанционный формат оценки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Берега реки Асса в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Сунженском районе Ингушетии ураган повредил кровли нескольких десятков подворий и соцобъектов
Ингушетия является одним из наиболее перспективных регионов в СКФО в плане развития — полпред Чайка
Батыру Картоеву и Багаудину Сагову присвоены почётные звания народных художников Ингушетии
Нарушенное непогодой энергоснабжение в Ингушетии восстановлено
Назрановский район пострадал от стихии
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии ко Дню образования республики проведет игру онлайн «Земля моих отцов и дедов»
Роструд сообщил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне
Президент России учредил госнаграду для волонтеров
В Малгобеке бригада московских врачей ведёт приём по поводу коронавируса
Министерство культуры Ингушетии проводит благотворительную акцию «Профессия — подвиг» в поддержку медицинских работников

Главное

Яндекс.Метрика

 