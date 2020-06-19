Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры, она и её 44-летний сожитель обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

«По версии следствия, женщина в декабре 2018 года поселила свою 7-летнюю племянницу по месту своего жительства в городе Сунжа, где она проживала с сожителем и двумя малолетними детьми. С декабря 2018 по июль 2019 года она и ее сожитель систематически избивали девочку, даже за совершение незначительных провинностей», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его информации, в конце июня 2019 года они связали веревкой руки девочки и подвесили ее на деревянной балке перекрытия навеса, где она находилась в течение некоторого времени. Кроме того, женщина насильно усадила ребенка на разогретую металлическую крышку газовой печи.

В результате девочке были причинены тяжкие телесные повреждения, которые впоследствии привели к ампутации части правой руки. От систематического причинения физических страданий у ребенка развилось психическое расстройство.

Материалы уголовного дела утверждённым обвинительным заключением направлены в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой Ингушетии была организована проверка своевременности и полноты проводимой работы органами системы профилактики с семьей ребенка. По ее результатам в адрес должностных лиц ряда ведомств внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, они привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 4 июля минувшего года в Детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявились старые переломы ребер и травма позвоночника. 7 августа девочке ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняемой стала тетя по отцовской линии. Родные дети арестованной находятся в детском реабилитационном центре.

В середине августа биологическая мать искалеченной девочки потребовала вернуть ей ребенка. В конце октября уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова заявила о приостановлении в суде дела о лишении родительских прав родной матери истерзанной девочки. Она признана законным представителем ребенка.

25 декабря девочку выписали из больницы, и вместе с биологической матерью и двумя братьями они переехали жить в новую квартиру в Магасе.

В начале февраля прокуратура и суд в Ингушетии выступили против восстановления уволенного из полиции супруга Ганиевой.

Прапорщик полиции, состоявший с ней в гражданском браке, приказом руководителя межмуниципального отдела МВД «Сунженский» был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Не согласившись с этим решением, экс-полицейский обратился в Сунженский районный суд с исковым заявлением о восстановлении на работе.

Между тем, факт совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел, подтвержден материалами служебной проверки, проведенной в отношении него руководством.

В связи с этим, прокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя.

Это решение поддержал и суд.

Как сообщал нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, мужчина ранее работал в ИВС Сунженского РОВД, где и познакомился с обвиняемой Ганиевой, заключенной под стражу еще до избиения девочки по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Дело немного растянулось в связи с тем, что находился на стадии производства ряд сложных судебных экспертиз, часть из которых проводилась в экспертных учреждениях за пределами Ингушетии.