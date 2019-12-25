Как в течение этого времени двигалась кривая смертности, наверное, не трудно догадаться: в последние годы на дорогах России под колесами машин гибнет в среднем тридцать тысяч человек. Только вдумайтесь в эту ужасающую цифру! Мы ежегодно чествуем подвиг афганцев, выполнивших свои интернациональный долг, вспоминаем тринадцать тысяч ребят, не вернувшихся с войны, у которой есть даты начала и конца. А вот объявлять дату завершения «войны» на дорогах, где полегло несоизмеримо больше наших соотечественников, мы даже не помышляем.

Между тем смертность на российских дорогах в 3-4 раза выше, чем в ведущих государствах Европы и Азии. И она растет. В том числе и в нашей республике, где традиционно сильна страсть к автомобилям, где в головах людей отсутствует, казалось бы, элементарная логика, утверждающая, что увеличение числа машин (не простое, а в геометрической прогрессии) требует расширения дорог и улучшения их качества.

Да, мы расширяем дороги по мере финансовых возможностей. Но, параллельно, с другой стороны к дорогам «двигаются» и близлежащие частные дома, здания и строения предпринимателей. И люди гибнут под колесами машин.

Несмотря ни на что, вопреки неустанным просьбам, увещеваниям и мольбам самых убедительных златоустов из числа гаишников, общественников и духовенства «включить мозги», попытаться растревожить совесть, вспомнить, в конце концов, об уголовной ответственности за нарушение закона, ни совесть не пробуждается, ни страх перед наказанием. Ничто не действует: хоть кол на голове горе-водителей тещи. Совесть, она, конечно, субстанция, не зависящая от нашего мироощущения. Она или есть или ее нет. А вот полное пренебрежение краеугольным принципом уголовного права — «неотвратимостью наказания», только плодит «непуганых дураков». И трупы. Горы трупов.

Уходящий год был относительно «бескровным» (да простят мне это определение родственники погибших), если принимать в расчет статистику прошлого года. Однако завершается он каким-то страшным «финишным спрутом». Только в период с 15 по 21 декабря в республике произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, ранения получили 8 человек, 2 человека скончались, госавтоинспекторы выявили 1201 правонарушение, 6616 правонарушений выявлено камерами фотофиксации.

В общем, только и остается вслед за лихачами с надеждой выдавить: «Живы будем — не помрем!»