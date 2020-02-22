В феврале 1944 года целый народ был объявлен вне закона и подлежащим немедленной высылке в холодные степи Казахстана и Среднюю Азию. Сталин и его окружение быстро забыли о заслугах ингушей в установлении советской власти на Кавказе, и решение о депортации было принято. Люди вынуждены были находиться на чужбине с ярлыком «враг народа», терпеть голод, холод, несмотря на то, что тысячи ингушей воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны, проявляя героизм, мужество и самоотверженность.

Стоит напомнить, что из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в войне принимали активное участие 21,7 тыс. человек. Более 3 тыс. ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель воевал против фашистских захватчиков с оружием в руках за Родину, плечом к плечу с представителями разных народов. Тысячи славных сыновей и дочерей Ингушетии погибли на полях сражений в 1941-1945 гг.

Сталинская клика преследовала цель растворить героический народ, погрузить его в пучину, заставить забыть о своих корнях, обычаях предков. Но трудности еще больше сплотили ингушей. Благодаря силе духа, любви к родному краю, корням, взаимовыручке, взаимопомощи, народ не растворился, сохранил свой язык и веру, традиции и обычаи.

В эти дни, как в республике, так и за ее пределами проводится множество мероприятий, посвященных годовщине страшных событий.

Жертв депортации 1944 года вспоминали и в постоянном представительстве Ингушетии в Москве. Свыше полусотни студентов пришли послушать истории людей, которые лично пережили ссылку и вместе с ними вспомнить это трудное для ингушского народа время.

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На встрече известный режиссер, уроженец Ингушетии Суламбек Мамилов, детство которого пришлось на время депортации, рассказал, как его семья на себе пережила эти невыносимые испытания. Мамилов обратился ко всем молодым людям, присутствующим в зале, с просьбой никогда не забывать историю своего народа.

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«Каждый, кто прошел через это и остался жив, обрел большую силу. Эту мощь духа и силу жизни каждый из вас несет в своих генах. Вы видели, как сквозь асфальт пробивается нежнейший росток? Вот такая это сила, ценой огромных усилий и потерь» — рассказал режиссер.

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В свою очередь представители ингушской общины в Москве Мовли Акиев и Хасан Нальгиев также рассказали о том, как депортация коснулась их семей. Лаура Хамхоева прочитала стихотворение своего дедушки Башира Тимурзиева.

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«Мой дедушка прошел через выселение, он был тогда совсем маленьким. Для каждой семьи, для каждого ингуша эта тема очень личная. Спасибо за такое мероприятие, мы смогли собраться все вместе, послушать рассказы старшего поколения, еще раз вспомнить о том, насколько это важная часть истории ингушей» — поделилась эмоциями Хамхоева.

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Башир Балаев задал Мамилову вопрос о важности художественного описания тех событий, в частности, через кинематограф.

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«Сегодня прошла встреча с теми, кто прошел все это, испытал всю ту боль. Те рассказы, которые сегодня прозвучали, являются назиданием для молодого поколения идти вперед, но не забывать через что прошло старшее поколение во благо укрепления идентичности народа», — сказал Балаев.

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Действительно, рассказы старших все присутствовавшие слушали, затаив дыхание и со слезами на глазах.

23 февраля 2020 года исполняется 76 лет со дня депортации ингушского народа. В этот день более 90 тыс. ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Депортации были также подвергнуты ряд других народов Северного Кавказа.