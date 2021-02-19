Заместитель министра строительства Муса Илиев и региональный координатор ЦМБГС Зарема Оздоева наметили план совместной работы по информированию жителей республики о предстоящем событии. Как известно, старт голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» будет дан 26 апреля.

Голосование пройдет в 9 муниципалитетах республики, среди которых 5 городов и 4 района. В этой связи перед всеми муниципальными властями стоит задача организовать информационно-разъяснительную работу по ознакомлению жителей республики с процедурой голосования, перечнем общественных территорий и дизайн-проектов.

«Комфортная городская среда — лицо муниципальных образований, лицо республики. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и сельские поселения, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», — отметил Муса Илиев.

Работу по информированию граждан было решено начать в общеобразовательных учреждениях города Назрань, среди учащихся 8-11 классов, ведь самыми юными участниками рейтингового голосования станут именно они.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая в Ингушетии пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных территорий в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Впервые голосование будет организованно на специальной платформе, которая разработана Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Все проекты будут размещены на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Зайти на нее можно будет через Госуслуги или мобильное приложение.

Кроме того, в каждом городе и районе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты. В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.