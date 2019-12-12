Недавно для клиники приобрели новый электрохирургический коагулятор, дающий возможность провести открытые операции. Аппарат ведущей немецкой фирмы KLS Martin, производящей медоборудование, был просто необходим местным хирургам. Он позволяет провести операции, максимально снизив кровопотерю.

— Больница получила два блока электрокоагуляторов последней модели, с возможностями электроплазменной коагуляции. Очень удобная вещь, с ней можно работать в 99 программах. Это и общая хирургия, урология, гинекология, малоинвазивная эндоскопическая хирургия, полипэктомия и многое другое. Можно выбирать любую программу, настраивать ее под свой запрос. Хирург поймет и оценит, насколько это облегчает ему работу, ускоряет процесс и улучшает качество операции, — рассказал об аппарате Тимур Мальсагов, заведующий хирургическим отделением Республиканского онкологического диспансера Ингушетии.

По его словам, электрический коагулятор появился всего месяц назад, но его уже успели опробовать в действии. В среднем хирурги онкодиспансера проводят три операции в день, и ни одна из них не обходится без электрокоагулятора. Его преимущества перед старыми методами очевидны. Раньше, чтобы остановить кровотечение, приходилось перевязывать органы и ткани, теперь с современной техникой в этом необходимости нет.

— Аккуратно рассекаешь им ткань, никакой тебе крови, минимальная кровопотеря — это, конечно, расширяет возможности хирурга. Можно браться за другие более сложные операции. Сейчас многое зависит не только от врача, но и от медицинского оборудования. Насколько он сможет справиться с тем или иным осложнением во время операции, например, с кровотечением.

Еще одно долгожданное приобретение для хирургов-онкологов — ультразвуковой скальпель, но его еще не успели протестировать во время операций. Скальпель применяется для разделения мягких тканей в тех случаях, когда необходимо сократить повреждение тканей.

На одном из медицинских сайтов нашлось вот такое описание этого хирургического инструмента:

«Лапароскопический диссектор применяется чаще всего при удалении опухолей, что считаются максимально недоступными для оперирования традиционным способом. Он позволяет даже на крайней стадии карциномы не задевать нервы и сосуды.

В случае метастатического поражения яичников данный медицинский аппарат употребляют для удаления перитональных наложений и метастаз. Он позволяет освободить мочеточник, даже если опухоль его полностью окружает.

В последнее время было отмечено американскими исследователями, что благодаря ультразвуковым скальпелям возможно иссечение метастазов в парааортальных лимфатических узлах».

Свой «камаз с пряниками» получили и реаниматологи-анестезиологи онкологического диспансера. Совсем скоро для них установят два монитора контроля над состоянием жизненно важных функций пациентов, в которых так нуждались и пациенты, и сами врачи.

— По программе дооснащения в нашу клинику поступило несколько аппаратов мониторинга жизненных показателей. Это так называемый интерпретационный мониторинг разных параметров, таких как показатели АД, ЧСС, ЭКГ. Это все те показатели, которые актуальны для нас, врачей-реаниматологов, и позволяют составить картину общей динамики состояния пациента. Также эти аппараты мониторинга могут быть использованы в условиях реанимации. В принципе иметь эти аппараты экспертного класса в нашем учреждении — это большой плюс для нас, врачей-реаниматологов, — рассказал о новой аппаратуре Абдул-Кадыр Албогачиев, врач-анестезиолог Республиканского онкологического диспансера Ингушетии.

Известно, что ранняя диагностика онкологических заболеваний — самое важное условие в их лечении. Руководство больницы сообщило, что совсем скоро они ожидают еще поступлений медицинского оборудования, уже диагностического. Об этом газете «Ингушетия» рассказал главный врач Республиканского онкологического диспансера Идрис Хабриев.

— В этом году получаем новое оборудование. Самое дорогое из них и самое необходимое — это лапороскопические стойки, которые позволят нам для многих опухолей разных локализаций вводить лечение через небольшие проколы. Это так называемая малоинвазивная хирургия. Мы заказали также переносной ультразвуковой аппарат для интраоперационного УЗИ. Это будет первый аппарат интраоперационный. Он позволяет во время операции провести навигацию исследования лимфатических узлов на момент их поражения для последующей резекции, — отметил он.

Отделения химиотерапии, онкохирургии, паллиативной помощи, а также отделение лучевой диагностики и терапии, цитологическая и клинико-диагностическая лаборатории — все они оборудованы сегодня по последнему слову техники и будут дооснащаться и дальше, чтобы лечить и предотвращать болезни еще эффективнее. Но современное высокотехнологичное медицинское оборудование требует больших материальных затрат.

— В течение пяти лет мы должны получить оборудование на сумму примерно полмиллиарда рублей, точнее 498 млн рублей. Это существенные ассигнования в развитие онкологической службы нашей республики. В этом году, согласно спецификации этих расходов, нам нужно было закупить оборудование на 98 млн рублей, — подытоживает главврач больницы Идрис Хабриев.

До 2024 года онкологический диспансер будет еще дооснащен медицинской техникой. По планам это порядка 24 единиц техники в целом. Вывести медицину республики на новый уровень обслуживания и снизить смертность населения — главная цель нацпроекта «Здравоохранение».