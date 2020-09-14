Количество пострадавших и экономические потери, связанные с последствиями техногенных, природных, дорожно-транспортных и прочих катастроф, продолжают неуклонно возрастать. Одним из путей снижения последствий травматизма является оказание первой помощи силами очевидцев происшествия, актуальность чего подтверждена многочисленными исследованиями, демонстрирующими, что при своевременном оказании пострадавшим первой помощи число неоправданных безвозвратных потерь значительно снижается.

Основными причинами летального исхода пострадавшего в очаге катастрофы или стихийного бедствия является, прежде всего, тяжелая механическая травма, кровотечение, нарушение функций органов дыхания и др. Причем следует отметить, что значительная часть пострадавших (около 30%) погибает в течение первого часа; 60% — через 3 часа; и если помощь задерживается на 6 часов, то погибает уже 90% тяжело пораженных. Данная статистика демонстрирует столь значимую актуальность повышения медицинской грамотности населения в вопросах оказания первой помощи

В рамках проведённой акции возможность узнать о методиках первой помощи была предоставлена студентам Ингушского медицинского колледжа имени А. И. Тутаевой. Волонтеры продемонстрировали алгоритм действий при ряде угрожающих жизни состояний.

В частности, освещен порядок оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, показан современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации с акцентированием внимания присутствующих на корректной технике проведения давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации.

Также мероприятие включило в себя освещение и наглядную демонстрацию корректных методик остановки кровотечения и первой неотложной помощи при удушье.

В завершение мероприятия желающие задали интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Также с целью улучшения освоения изложенного материала вниманию присутствующих были представлены карточки с вопросами.

Республиканский центр медицинской профилактики в дальнейшем планирует проводить подобные акции и со студентами других образовательных учреждений республики.