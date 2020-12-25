Сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики постоянно проводят мероприятия по борьбе с этим социальным злом, предпринимают различные меры профилактики по предотвращению распространения наркомании среди нашего населения.

В частности, о проведённом социологическом исследовании в целях получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения в Ингушетии незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов с читателями газеты «Ингушетия» поделится врач центра Луиза Арсельгова:

— В рамках исследования к опросу были привлечены представители всех муниципальных округов региона, всех возрастных и социальных групп, в том числе учащиеся средних и высших учебных заведений, несовершеннолетние от 14 лет.

Посредством подсчета показателей, в соответствии с полученными анкетами, и дальнейшего анализа данных был составлен ряд графиков и диаграмм, подробно описывающих актуальность проблемы в регионе и пути решения наболевших вопросов по мнению населения республики.



Согласно диаграмме № 1 проблема наркомании замыкает пятерку наиболее значимых в регионе. Так ответило около 35% опрошенных. Однако первостепенной проблемой в республике, по ответам респондентов, является высокий уровень безработицы (69%), что становится крайне актуальным в период затянувшийся пандемии Covid-19 в 2020 году. Отсутствие жилья отметили 39% респондентов, качество дорог не устраивает 37% опрошенных, в том числе отсутствие в необходимом количестве и неактуальность расписания общественного транспорта. Следует отметить, что на качество медицинского обслуживания пожаловались лишь 15%, что неоспоримо свидетельствует о повышении уровня работы системы здравоохранения за 2020 год.

Лишь 12% участников исследования сочли проблему наркомании очень распространенной, большая часть (41%) считают наркоманию распространенной не более, чем в других регионах, и около 15% респондентов сочли болезнь не распространенной совсем.

Около 96% респондентов подтвердили, что им никогда не предлагали попробовать наркотики, но тем не менее подавляющее большинство опрошенных сошлись во мнении, что приобрести наркотические вещества в их муниципальном образовании не составит труда.

Гипотетически, имея возможность попробовать наркотики, от предложения осознанно откажутся 96% участников.

Из числа опрошенных в употреблении наркотических веществ признались 3%, что подтверждает неизменность общего количества наркозависимых в регионе за последние 2 года (АППГ 3%). Средний возраст первого употребления наркотиков по данным опроса составляет 18-29 лет (60% от числа наркозависимых респондентов), важно подчеркнуть, что в возрастной группе от 14 до 17 лет наркозависимых выявлено не было. В разной степени, но знакомые наркоманы имеются у 19%, однако почти 81% граждан отрицают наличие знакомых и друзей, употребляющих наркотики.

Первостепенной причиной распространения наркомании, по мнению участников опроса, является неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (45%), безработица и экономические проблемы расположились на втором месте. Замыкает тройку лидеров влияние наркобизнеса, доступность наркотиков (35%) и моральная деградация, вседозволенность (34%).

Возвращаясь к началу анализа, видим прямую корреляцию между отсутствием должного количества рабочих мест, низким уровнем социального развития и ростом социально значимых заболеваний, в том числе наркомании.

Не более 2% признались, что в полной мере знакомы с законодательной ответственностью Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотический веществ.

Одним из очевидных путей решения распространения наркомании в регионе опрошенные видят в организации мест для цивилизованного досуга жителей в зависимости от возраста и интересов. Больше половины респондентов считают, что в регионе нет мест для проведения свободного времени (78%) и видят необходимость появления в республике новых парков и зеленых территорий (50%), также жители отметили важность открытия новых бассейнов (30%), спортивных клубов (28%), торгово-развлекательных комплексов (26%). Довольны организацией досуга около 3% опрошенных, 22% довольны условиями проведения досуга.



Факторы, сдерживающие распространение наркомании



Ключевым фактором, сдерживающим от употребления наркотиков, является осознанное отрицательное отношение к наркозависимости (53%). Менее популярными, но не менее значимыми ответами оказались потеря уважения близких (31%), полное привыкание (21%) и боязнь отлучения от семьи (21%). Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С, боязнь ранней смерти отметили почти 16% и 15% соответственно, однако возможность оказаться в тюрьме настораживает лишь 4%, что в очередной раз убеждает в крайне низкой осведомленности населения о законодательной ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ, свидетельствует о необходимости более активной работы правоохранительных органов и СМИ в рамках осведомления населения.



Меры профилактики наркомании

В ходе исследования были выявлены наиболее эффективные меры по профилактике наркомании: расширение работы с молодежью (37%), лекции и беседы в учебных заведениях (35%), ужесточение мер наказания за наркопреступления (33,77%), выступления бывших наркоманов (32%), физкультурные и спортивные мероприятия (30,68), принудительное лечение наркоманов (23,68%), беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, студентов (17,53%). Публикации в интернете, специализированные сайты (8,28%) и специальные концерты, фестивали (7,47%) респонденты сочли менее эффективными.

Выводы

По мнению жителей региона, проблема наркомании занимает пятое место в десятке наиболее значимых в Ингушетии. Лишь 3,2% из всех опрошенных признались в том, что пробовали наркотики хоть раз в жизни, 3% признались в регулярном употреблении. Средний возраст первого употребления наркотиков составляет от 18 до 29 лет согласно анкетированию, что делает эту возрастную категорию группой высокого риска. Наиболее часто употребляемым наркотиком является марихуана.

Большая часть участников исследования (41%) сочли проблему наркомании распространенной не более, чем в других регионах. Несостоятельность сферы развлечений, отсутствие парков и низкий процент озеленения муниципалитетов может стать причиной распространения наркомании наравне с социальным и экономическим неблагополучием.

Для приятного досуга населению не хватает новых парков и зеленых территорий, бассейнов, спортивных клубов, торгово-развлекательных комплексов.

Сдерживающими от употребления причинами являются осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков, потеря уважения близких, полное привыкание и боязнь отлучения от семьи.

Наиболее результативными мерами профилактики потребления наркотических веществ считаются расширение работы с молодежью, лекции и беседы в учебных заведениях, ужесточение мер наказания за наркопреступления, выступления бывших наркоманов, физкультурные и спортивные мероприятия.