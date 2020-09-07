Здоровье

Курение — самоубийство

Республиканский центр медицинской профилактики о пагубном влиянии курения

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О вреде курения на сегодняшний день сказано немало. Однако количество лиц, отдающих предпочтение этой разрушительной привычке, только возрастает.

«Ещё значительное количество людей не отдает себе отчет в ряде негативных влияний, оказываемых употреблением табачных изделий на организм, — говорит врач медицинской профилактики Д. А. Дзортова. — Курение не является безобидным занятием, от которого можно отказаться без особых усилий, как обманываются многие люди. Это серьезная психологическая и физическая зависимость, и тем более опасная, что многие не принимают ее всерьез».

Исчерпывающее количество научных исследований свидетельствует об уроне данной пагубной привычки на ряд органов и систем организма, в частности доказано влияние на развитие сердечно-сосудистой патологии, заболеваний системы органов дыхания, наиболее неблагоприятным из которых по течению и прогнозу является рак легких, подчёркивает врач.

Рак легких в настоящее время является одной из наиболее распространенных форм онкологической патологии в мире, в частности и на территории России. Статистика демонстрирует, что в Российской Федерации данный недуг уносит жизни около 300 тысяч человек ежегодно. Наряду с местным канцерогенным воздействием вдыхаемого табачного дыма на слизистую оболочку дыхательных путей здесь имеет значение общее пагубное воздействие этого яда на организм, которое снижает его сопротивляемость по отношению к различным вредным агентам. Длительное и упорное раздражение слизистой оболочки табачным дымом зачастую приводит к раковому перерождению клеток слизистой оболочки органов дыхания.

Наиболее высока вероятность развития рака легких у курильщиков с длительным стажем, особенно у тех, кто продолжает курить во время постановки диагноза. Если человек бросает курить, риск развития рака легких для него начинает значительно снижаться и уменьшается с каждым днем, прожитым без сигарет. Вероятность заболеть раком легких у человека, который бросает курить и стаж курения которого непродолжителен, ненамного превышает аналогичную вероятность у того, кто никогда не курил.

Также в последнее время ученые обращают внимание на множество тревожащих результатов исследований, согласно которым пассивное курение также является серьезным фактором риска развития ряда заболеваний органов дыхания, в частности и рака легкого. Согласно статистическим данным, у пассивных курильщиков, вынужденно вдыхающих табачный дым, частота возникновения рака выше порядка в 1,5-2 раза, чем у людей, не являющихся пассивными курильщиками.

«Человек редко задумывается об уроне, который самостоятельно наносит собственному организму, — говорит Д. Дзортова. — Только после того, как начинают проявляться губительные последствия, люди осознают масштабность проблемы. Именно поэтому мы настоятельно призываем вас относиться к своему здоровью максимально ответственно и несколько раз подумать, прежде чем взяться за очередную сигарету. Берегите себя!».

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