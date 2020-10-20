— Для начала поясню, что диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья, включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одним словом, это профилактические медицинские осмотры, которые проводятся с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения.

К сожалению, далеко не каждый правильно представляет себе, что такое диспансеризация и чем она отличается от обычного похода к терапевту в районную поликлинику. Это показал и опрос, в котором приняли участие 1132 человека. Так, на вопрос: «Проходили ли вы диспансеризацию?» из 819 человек только 58,3% ответили «да». Это низкий показатель.

Мы настоятельно рекомендуем населению, чтобы они относились к своему здоровью более ответственно. Если традиционно к врачам мы обращаемся с конкретными жалобами: болит спина, горло или появилась сыпь — и терапевт по показаниям назначает нам обследования у узких специалистов или назначает лечение, то диспансеризация не требует иметь какие-либо жалобы или симптомы. Необходимо просто сдать анализы и пройти обследования. Главная задача такого медосмотра как раз состоит в том, чтобы найти признаки заболеваний и другие отклонения, о которых человек, возможно, не догадывается или просто не обращает на это внимание.

Несмотря на то, что диспансеризация является всеобщей, население по-разному воспринимает и относится к такому обследованию. Так 27,1% из 823 опрошенных ответили, что проходить ее не обязанность, а наше право. Да, как и любое медицинское вмешательство, диспансеризация проводится исключительно по информированному добровольному согласию человека. При этом вы вправе отказаться от каких-либо процедур и обследований в ходе диспансеризации по своему желанию — это не лишит вас права на остальные исследования и анализы.

С 2013 года диспансеризация всего населения Российской Федерации вошла в систему обязательного медицинского страхования, то есть диспансеризация позволяет бесплатно пройти всех необходимых врачей в зависимости от жалоб и выявленных симптомов. За все платит государство, поэтому такой масштабный осмотр мало того, что полезен, но и выгоден каждому гражданину страны. Отрадно, что 75,9% из 944 участников знали, что диспансеризация проводится бесплатно.

В анкете на вопрос «Кто может пройти диспансеризацию?» из 772 человек 7% ответили «работающее население», а 2,7% «неработающее». Но большинство, то есть 90%, знают, что возможность воспользоваться такой услугой есть у каждого человека в возрасте от 18 лет.

Нужно запомнить простую формулу: если ваш возраст можно разделить на три без остатка, то в этот год вы сможете пройти диспансеризацию. Формула актуальна для граждан до 40 лет.

Есть категории граждан, которые могут проходить диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста: 13,9% из 648 человек думают, что это студенты; 51,4% сказали, что работающее население; и лишь 34,7% ответили правильно — это инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, а также участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

86% из 838 ответивших на вопрос «Куда следует обратиться для прохождения диспансеризации?» знали, что каждый человек, который хотел бы пройти диспансеризацию, должен пойти в медицинскую организацию по месту прикрепления, но 9,8% ответили «в стационар», а 4,2% «в станцию скорой помощи», что является ошибочным.

В проведении диспансеризации участвуют кабинеты медицинской профилактики, узкие специалисты, участковые терапевты. Об этом осведомлены 81% из 571 участника опроса.

Итак, если вы всё же решили пройти профобследование, то вам следует обратиться к участковому врачу (фельдшеру), или участковой медицинской сестре, или к сотруднику регистратуры закреплённой за вами медицинской организации, которые скажут вам, где, когда и как можно пройти диспансеризацию. Они же согласуют с вами ориентировочную дату (период) прохождения диспансеризации.

Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию, необходимо иметь при себе паспорт и страховой медицинский полис ОМС. Об этом знают 70,8% из 1132 опрошенных.

Диспансеризация состоит из двух этапов. Об этом не знали 50,2% из 655 пациентов, которые считали, что обследование проходит в один этап. Первый этап проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. Если таковые имеются, пациента направляют на второй этап — с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.

Диспансеризацию можно проходить в субботние дни и вечернее время. 41,6% из 779 в ходе опроса не знали об этой возможности.

Не многие знают, что диспансеризацию могут пройти и работающие люди. Работающее население страны — это основной костяк, на плодах труда которого существует и развивается государство в целом, а также материально обеспечиваются нетрудоспособные слои населения. Следовательно, забота о сохранении здоровья данного контингента — это важнейшая функция государства. К сведению работающих, им полагается оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Об этом не знали менее 15,9% опрошенных. Трудовой кодекс в ст. 185.1 дает работникам право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года. При этом за сотрудником сохраняется рабочее место и средний заработок.

Для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии) предусмотрены особые условия: они могут получить освобождение от работы на два дня ежегодно. При этом работник обязан написать письменное заявление, а также согласовать день (дни) освобождения с работодателем.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит человеку значительно уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны, и выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно.