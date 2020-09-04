Новизну в деятельность учебных заведений в этом году внесли два документа: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (СП 3.1/2.4.3598-20) и составленные на их основе рекомендации «О работе образовательных учреждений», подписанные представителями Роспотребнадзора и Министерства просвещения. Оба этих нормативных акта задают лишь рамки школьной жизни в условиях пандемии.

Для школ введены существенные ограничения:

— запрещено проводить массовые мероприятия;

— запрещено создавать массовое нахождение учеников в коридорах;

— запрещено проведение родительских собраний.

Все школы обязаны проводить противоэпидемиологические мероприятия: осуществлять уборку помещений с дезинфицирующими средствами, обеспечить проветривание классов и по возможности, оснастить их обеззараживающими воздух устройствами. Должно быть составлено специальное расписание уроков, направленное на сокращение контактов учеников разных классов, они не должны пересекаться на переменах. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, за исключением кабинетов требующих специального оборудования. Занятия в актовом и спортивном залах проводятся только для одного класса. При этом классы остаются в прежнем составе, деления на подгруппы не предусмотрено.

В целях защиты детей и учащихся от условно-патогенных возбудителей инфекционных заболеваний в образовательном учреждении должен осуществляется производственный контроль при проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, работ и услуг.

Если заболевший будет выявлен утром, когда дети, педагоги и иные работники приходят в школу, то в первую очередь, данный человек будет изолирован от остальных участников образовательного процесса в отдельное специально отведенное помещение.

Если с утра с признаками инфекционного заболевания замечен педагог, его не допустят до работы и отправят домой.

Если ученику, учителю сотруднику пищеблока, техническому персоналу будет поставлен диагноз COVID-19, данная информация поступит в школу из медицинского учреждения. В этом случае заболевшим соблюдается строгая изоляция, устанавливается круг контактных лиц, официальная информация направляется в Роспотребнадзор. Когда речь идет о заболевшем ученике, обучающиеся контактного класса переходят на дистанционное обучение на 14 дней. В случае с заболевшим учителем вопрос о карантине класса решается индивидуально.

В отношении работников пищеблоков и технического персонала установленный круг контактных лиц соблюдает строгую изоляцию в течение 14 дней.

После обнаружения заболевшего в школах будет проведена заключительная дезинфекция.

В случае, когда установлено наличие в учреждении контактного лица, то для него обязательна строгая изоляция на 14 дней, а за контактировавшими учениками и педагогами устанавливается ежедневное медицинское наблюдение.

«Урок здоровья», который прошёл во всех школах напомнил о простых правилах личной гигиены, которые помогут сохранить здоровье и обеспечить функционирование школ в нормальном и привычном режиме.

Любые рекомендации и меры предосторожности бессмысленны, если их важность не осознается участниками процесса.

Республиканский центр медицинской профилактики поздравляет всех школьников и студентов, учителей и преподавателей с Днем знаний и желает им крепкого иммунитета к неприятностям и инфекциям, оптимизма и покорения вершин в новом учебном году!