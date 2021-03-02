С заботой о нас и нашем здоровье инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Феридэ Богатырёва познакомит нас с правилами ухода за полостью рта:

— Думаю, каждому из нас полезно знать, что в полости рта обитает более 20 видов бактерий. Эти микробы оседают на деснах, зубах, языке, слизистой поверхности щек и тем самым вызывают различные заболевания полости рта. А тем временем регулярная, своевременная и правильная гигиена полости рта способна обеспечить здоровье зубам на 85-90%.

Зубы следует чистить два раза в день специальной пастой и зубной щеткой: после завтрака и перед сном, тщательно, не более 3-х минут.

Обратите внимание на выбор зубной щетки. Здесь следует учитывать следующие моменты. Головка щетки должна быть маленькой и покрывать два зуба, но не больше. На головке щетки должны быть силиконовые накладки. Щетка должна иметь мягкую, густую и короткую щетину. Ручка щетки должна быть удобной.

Перед началом чистки зубов следует тщательно вымыть руки теплой водой, затем тщательно прополоскать полость рта теплой кипяченой водой и только потом приступать к чистке зубов.

Как это делать? Тут тоже есть свои правила. Сначала наносим на щетину зубную пасту размером с горошину. Чтобы почистить наружные и внутренние поверхности зубов на верхней челюсти, движения должны быть от десны-вниз, а на нижней челюсти, движения должны быть «выметающими» от десны-вверх. При чистке жевательной поверхности зубов нижней и верхней челюстей движения должны быть вперед-назад. Зубы следует чистить с легким нажимом для того, чтобы не повредить десну. Так же необходимо почистить специальной щеткой после чистки зубов язык. Заканчиваем процедуру полосканием рта водой и проходим еще раз щеткой по зубам без пасты. Щетку нужно промыть под проточной водой. Боковые концы зубов стоит дочищать зубной нитью.

Что касается полезных продуктов питания для зубов, то продукты должны в составе иметь небольшое количество сахара, но достаточное количество витаминов и минеральных веществ. Полезно употреблять твердую пищу, сырые овощи и фрукты, содержащие витамин C и B12, которые нужны для слизистой рта. Это и орехи, и сухофрукты, которые содержат микроэлементы, аминокислоты и витамины. Полезно употреблять и молочные продукты — молоко, сыр, йогурт, творог, содержащие фосфор и кальций, которые усиливают благотворное действие на зубы и кости. Полезны морепродукты, которые содержат йод, фтор, кальций, фосфор, витамин D, которые защищают зубы и дёсны от болезней. Мед также принесёт пользу зубам. Черный чай промывает и дезодорирует полость рта, уничтожает микробы при помощи катехинов.

А вот к вредным продуктам относятся карамель, леденцы, шоколад, сладкие газированные напитки, сахаросодержащая жевательная резинка и т. д.

И последнее, каждые полгода следует посещать кабинет зубного врача, в случае если нет проблем с зубами. Если проблемы присутствуют, визиты к врачу должны проходить часто.

— Воспитание осознанной потребности в правильном уходе за полостью рта должно начинаться с раннего возраста и продолжаться на протяжении всей жизни, — говорит Феридэ Богатырёва.