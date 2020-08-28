Основная цель исследования — оценка образовательных достижений учащихся 15-летнего возраста. Исследование направлено не на определение уровня освоения школьных программ, а на способность применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях.

«В рамках данной программы проведен разведывательный опрос, участниками которого стали респонденты 4 школ региона, согласованных с федеральным организатором для проведения социологического опроса. Такие как: Центр образования и гимназия «Марем» г. Магаса, школа № 3 г. Малгобека и гимназия Назрановского района. На этапе социологического опроса Минобрнауки Ингушетии проведено анкетирование обучающихся, их родителей и педагогов школ региона, чтобы оценить их удовлетворенность качеством школьного образования. Следующим этапом станет компьютерное тестирование учащихся общеобразовательных организаций», — отметила начальник сектора оценки качества образования регионального Министерства образования и науки Радима Накостхоева

Ребятам предстоит пройти компьютерное тестирование, состоящее из двух частей, и анкетирование. На каждый тест отводится один час. Задания направлены на проверку следующих компетенций: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность.

«При тестировании используются различные формы заданий: от выбора правильного ответа из предложенных вариантов — до решения интерактивных задач, предполагающих аналитическую работу», — пояснил начальник сектора оценки качества образования.

В 2020 году общероссийская оценка по модели PISA, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, будет проведена в 43 субъектах Российской Федерации, а региональная — в 14 субъектах. В исследовании принимают участие обучающиеся, чей возраст на момент тестирования составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев.

Список субъектов участников и проект плана-графика проведения исследования доступен по ссылке.

Напомним, PISA — крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Проведение общероссийской оценки по модели PISA основано на технологиях и решениях проекта «PISA for Schools» (исследование «PISA для школ»).

Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.

Главное отличие программы PISA от ЕГЭ, ОГЭ и других российских тестов заключается в том, что она, в первую очередь, оценивает возможность школьников руководствоваться здравым смыслом и логикой при выполнении нестандартных задач. В этом отношении можно сказать, что PISA следует современным образовательным трендам, ведь способность учеников применять школьные знания в жизни — это важнейший аспект функциональной грамотности и навыков XXI века.

Задания PISA проверяют не заученный материал по биологии, географии, физике и обществознанию, а владение учеников компетенциями в различных контекстах этих предметов и межпредметного взаимодействия: здоровье человека, природные ресурсы, окружающая среда, экология, открытия в области науки и технологии. Существуют интерактивные задания, направленные на наблюдение за каким-то объектом, в которых нужно сделать вывод о том, как функционирует этот объект. Есть задания с аналитическим решением, в которых стоит задача предусмотреть дальнейшее развитие событий или действие каких-то предметов. В 2015 году появились в PISA и задания для коллективного выполнения — коллаборативные. В таких задачах предусмотрено совместное решение проблем. В качестве партнёров выступают виртуальные помощники, с которыми можно обсуждать, анализировать и решать заданную проблему: что-то организовать, создать, придумать, переделать или наладить. Такие задания показывают, как ученик взаимодействует с партнёром, как распределяет обязанности, и умеет ли договариваться.