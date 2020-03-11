В частности, глава российского государства заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Кроме того, в Конституции, по его мнению, также нужно закрепить роль и статус Госсовета.

«По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — отметил Путин.

В телефонном интервью газете «Ингушетия» председатель Общественной палаты республики Мовлат-Гирей Дзагиев отметил, что решения Госсовета должны быть направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

К интервью Дзагиева мы вернемся чуть ниже, пока напомним, Государственный совет — совещательный орган при Президенте России, образованный указом Путина от 1 сентября 2000 года. Госсовет рассматривает насущные политические вопросы страны. Он не является органом государственной власти, поскольку не обладает властными полномочиями.

Орган с консультативно-совещательными задачами непродолжительное время существовал при Президенте РСФСР в 1991 году. После принятия в конце 1993 года новой Конституции Российской Федерации проекты создания Госсовета разрабатывались, но не были реализованы. Идея создания Госсовета вновь оказалась востребованной в 2000 году, после того как 19 мая Президент России Путин внес в Госдуму проект закона о новом порядке формирования Совета Федерации.

Основными задачами Госсовета являются: обсуждение проблем, имеющих особое государственное значение; донесение решений главы российского государства до органов власти на местах; внесение различных предложений Президенту России; обсуждение проекта федерального закона о бюджете и т. д.

Государственный совет состоит из председателя и его членов. Руководителем Госсовета является Президент России. Членами — председатель Совета Федерации, спикер Госдумы, полпреды Президента России в федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Федерации, руководители фракций в Государственной Думе, иные лица, замещающие должности высших должностных лиц.

В целях решения оперативных вопросов в Госсовете создан президиум из 9 человек. Персональный состав президиума определяется Президентом России и подлежит ротации раз в полгода.

28 января текущего года изменения в Конституции страны, предложенные Путиным, обсудили в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

Эксперты назвали социальный блок поправок и усиление роли Госсовета наиболее важными изменениями, которые содержатся в президентском законопроекте о поправке к Конституции.

Генеральный директор центра политического анализа Павел Данилин в ходе круглого стола отметил, что самыми важными моментами в проекте закона являются укрепление государства и институтов власти. В частности, определение статуса Государственного совета.

«Госсовет не обладает никакой конституционной формой, значит, любые его решения приводились в жизнь только посредством тех постановлений, решений и указов, которые подписывал Президент. То есть Президент лично должен был легитимировать любое решение Госсовета, только после этого оно становилось реальным. Это неправильно», — сказал Данилин, отмечает ТАСС.

По его словам, Госсовет является «важнейшей составляющей современной стратегической политики России». «Именно этим и обусловлено придание ему конституционных функций», — пояснил эксперт.

«Госсовет, как известно, был чисто совещательным органом, но эффективным. В будущем у него могут появиться определенные полномочия. Самое главное, чтобы он не подменял Президента, парламент и правительство. Госсовет должен заниматься глобальными политическими проблемами и возглавлять его, я считаю, обязательно должен Президент России», — сказал газете «Ингушетия» руководитель Общественной палаты республики Мовлат-Гирей Дзагиев.

— Мовлат-Гирей Османович, рекомендации Госсовета в будущем должны быть обязательны для рассмотрения и исполнения, на ваш взгляд?

— Они должны быть обязательны для исполнения, но вначале одобрены большинством членов Госсовета, а после обсуждены на заседаниях Государственной Думы и Совета Федерации.

— Поправка в Конституции России о статусе Госсовета назрела на ваш взгляд?

— Поправка в какой-то мере и назрела, но дело даже не в этом. Просто власти нужно иногда себя «встряхивать». Показать людям, что она не закостенела, не законсервирована. Если она (власть) стряхивает себя и принимает решения по новым институтам власти, люди видят, что жизнь политическая двигается. Нельзя все сваливать на одного Президента, ответственность должна быть распределена между остальными властными структурами. И с этой точки зрения, конечно же, необходимость в Госсовете имеется. Это — обоснованное решение. Но этот орган потому и называется Госсовет, что дает советы, а не указания. Эти советы, выражены они в каких-то документах, даны в устной форме, или решения, принятые большинством голосов, должны быть направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Отметим, что, выступая 10 марта этого года перед депутатами Госдумы, Путин заявил, что Совет безопасности страны и Госсовет напрямую народом не избираются, наделение их полномочиями президентского характера неприемлемо и опасно и приведет к расколу.

«Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет безопасности или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, наделение их какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно, неприемлемо, более того, опасно. Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией, а во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества», — сказал Президент России.