Терпение, только терпение!

Ремонт магистрального водопровода в Назрани завершится сегодня вечером

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В течение всей прошедшей ночи работники водоканала в авральном порядке занимались устранением течи на магистральном водопроводе в районе так называемого 105-го массива в Назрани.

Из-за случившегося порыва сотни жителей некоторых административных округов города, в том числе и проживающие в новых многоквартирных домах микрорайона Юбилейный, остались без воды.

Выяснилось, что мощность водовода, его диаметр, непосредственно влияют на скорость восстановительных работ. По словам рабочих, ремонт займет больше времени, чем предполагалось. Сообщается, что подача воды будет возобновлена сегодня к 17 часам.

Глава города Урусхан Евлоев дал распоряжение осуществлять подвоз воды для жителей на время ликвидации аварии. На своей страничке в соцсети «Инстаграм» градоначальник Назрани выразил надежду, что жители города с пониманием отнесутся к форс-мажорной ситуации и проявят терпение.

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