Сегодня добровольческое движение помогает государству в различных областях, приобретая такие формы, как: волонтерство социальное — помощь одиноким инвалидам и пожилым; событийное — содействие в проведении мероприятий социально-культурного, спортивного и образовательного характера; культурно-просветительское — участие в проектах культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, парках и т. д.; медицинское — участие в оказании медицинской помощи, санитарно-профилактической работе. Устойчивая тенденция развития добровольчества во всех сферах общественной жизни может служить своеобразным индикатором стабильности государственной системы и перехода общества в постиндустриальную стадию развития.

Центр по волонтёрству функционирует и на базе Республиканского центра медицинской профилактики. Инструктор по гигиеническому воспитанию Лиза Аушева призывает молодежь республики старше 14 лет вступить в ряды добровольческой команды. Об этом она сообщила корреспонденту газеты «Ингушетия»:

— Слово «волонтер» произошло от латинского «voluntarius» — добровольный. В России волонтер и доброволец — это равнозначные понятия, обозначающие человека, который добровольно и безвозмездно выполняет какую-либо работу или занимается общественной деятельностью. Доброволец вкладывает в дело, которым занимается, свои навыки и время.

Стать волонтером может любой, профессия и взгляды на мир не имеют значения. Несовершеннолетним добровольцам нужно разрешение от родителей, а детей младше 14 лет во время волонтерских работ должны сопровождать официальные представители

Существует несколько программ волонтёрства: социальная помощь; охрана окружающей среды; общественная безопасность; спортивное волонтёрство; культурное волонтёрство.

Если кто из вас подумает о том, какая необходимость в волонтерском движении, то я вам отвечу следующим образом. Во-первых, помогать — это круто! Каждый волонтёр делает этот мир немного лучше, он дарит свою любовь людям безвозмездно. Так что, если вы хотите помочь окружающим, но не знаете как, записывайтесь в волонтерскую организацию. Во-вторых, вы становитесь более открытыми миру и расширяете свой кругозор: знакомитесь с новыми людьми и т. д. В-третьих, если вы решили поступать в вуз, у вас автоматически увеличиваются шансы на поступление. Вузы очень любят активных ребят, всегда готовых помочь.

Если говорить о времени, которое затрачивается на волонтёрское движение, то здесь ещё проще. Столько, сколько может и хочет сам волонтер. Волонтеры, у которых мало свободного времени, могут тратить на помощь людям всего несколько часов в месяц, участвуя в разовых акциях. Если же у вас есть много свободного времени, которое вы готовы потратить на волонтерство, мы всегда сможем предложить вам интересную работу.

Требования для участия в волонтерской программе тоже минимальные. Участник движения должен быть старше 14 лет и знать язык на разговорном уровне, то есть уметь вести беседу и понимать разговор собеседника, читать и понимать несложные тексты.

Записаться в волонтеры можно по телефону 8-937-347-57-27 или обратиться непосредственно в ГБУ «РЦМП», который находится по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 37/2.

В свою очередь Республиканский центр медицинской профилактики обеспечит волонтерам участие в образовательных семинарах именитых профессоров, в различных мероприятиях по профориентации школьников, проведёт курс обучения по оказанию первой помощи, по онконастороженности, стажировки на базе всех медицинских организаций Ингушетии. Волонтёр получит дополнительные баллы при поступлении в вузы, положительную характеристику для поступления на работу. В 2021 году ГБУ «РЦМП» проведет конкурс на вакантную должность врача или медицинской сестры из числа волонтеров, подавших заявку.

Мы понимаем, что программ очень много, и не всегда опыт участия в тех или иных программах увеличит шансы на поступление. Именно поэтому мы помогаем с подбором волонтерских программ с грантами, пишем мотивационные и рекомендательные письма.