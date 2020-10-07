В честь Всемирного дня зрения врач Республиканского центра медицинской профилактики Д. Дзортова ещё раз напоминает, как сохранить остроту зрения:

— Глаза являются самым информативным органом чувств. Посредством зрения люди познают 90% информации об окружающем мире. Еще Аристотель задолго до развития науки и медицины утверждал, что «глаз — тот орган чувств, который приносит нам более всего удовлетворение, ибо позволяет постичь суть природы».

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов человек имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения.

Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Причем 65% всех людей с нарушениями зрения — это люди в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последние годы число пожилых людей увеличивается во многих странах, то и больше людей будет подвержено риску возрастных нарушений зрения. Тем не менее, превалирующее количество случаев слепоты можно было бы избежать в результате корректных профилактических мероприятий и своевременного лечения.

Профилактические мероприятия снижения остроты зрения главным образом складываются из следующих составляющих: адекватное балансирование нагрузки на глаза; полноценное питание и отказ от вредных привычек; соблюдение оптимальной физической активности и гимнастика для глаз.

При работе с современной компьютерной техникой, в том числе гаджетами, необходимо соблюдать корректное расстояние от уровня глаз до экрана телефона, компьютера и т. д. Корректное расстояние составляет 30-40 см. При продолжительной работе с гаджетами необходимо делать перерывы по 15 минут каждый час. При возникновении ощущения чувства усталости глаз рекомендуется не пренебрегать различными кратковременными офтальмологическими зарядками.

Офтальмологи советуют при работе с компьютером использовать специальные очки, которые наделены антибликовым свойством, надежно защищающие глаза от негативного воздействия ярких бликов на мониторе компьютера. При просмотре телевизора следует располагаться максимально далеко, так как это меньше нагружает зрительную систему. Также немаловажно соблюдать принципы правильного чтения. Строго запрещено читать лежа или в положении лежа на боку. Оптимальная поза при чтении книг — это положение тела сидя, а расстояние от уровня глаз до поверхности страниц — 30 см.

Для адекватной работы зрительного аппарата и сохранения функции зрения необходимо обеспечивать организм правильным полноценным питанием, которое будет поддерживать необходимый баланс минералов и витаминов. Полноценное питание подразумевает наличие в ежедневном рационе овощей и фруктов, нежирных сортов мяса, цельнозерновых и бобовых культур.

Среди витаминов и минералов, принимающих участие в формировании здоровья зрительного аппарата, следует отметить следующие витамины:

• Витамин А — является главным регулятором зрительной функции. Важность витамина А обусловлена тем, что этот компонент присутствует в тканях сетчатки глаза, а его нехватка провоцирует появление офтальмологических проблем. Лидером по содержанию полезного компонента является абрикос. Помимо сладкого фрукта витамин А содержится в свежей и отварной моркови, авокадо, болгарском сладком перце.

• Витамин С отвечает за защиту кровеносных сосудов. Обнаружить витамин С в большом объеме можно в свежих ягодах черники.

• Витамин Е — прекрасный активный антиоксидант. В комплексном действии витамин Е защищает зрительный аппарат от образования злокачественной опухоли, предотвращает процесс преждевременного старения структуры органов зрения. Этот полезный компонент в большом количестве содержится в злаковых пророщенных культурах, любых орехах.

Для профилактики всех глазных заболеваний полезно употреблять продукты, содержащие минеральные вещества — это цинк, кальций, магний, сера, медь, натрий.

Дополнением к сбалансированному питанию является ведение активного образа жизни, также доказано оказывающего благотворное действие на все функции организма и на функцию зрения в том числе, способствуя предупреждению ряда офтальмологических патологий. Умеренные физические нагрузки способствуют нормализации кровообращения, укреплению сосудов и мышц органов зрения.

Рекомендованными видами спорта являются настольный теннис, волейбол, бадминтон, баскетбол и т. д. Положительное действие данных разновидностей спорта обусловлено тем, что человеку во время игры постоянно требуется переводить свой взгляд с одного предмета на другой, что является эффективной гимнастикой для глаз. Но всегда важно помнить, что перед тем как приступить к подобного рода физическим нагрузкам, следует получить одобрение доктора, так как некоторым категориям граждан строго запрещено заниматься определенными видами спорта.

И, конечно же, отказ от вредных привычек. Офтальмологи уверены, курение и зрение хорошего качества — это несовместимые вещи. Никотиновый дым негативно воздействует на слизистую глаза, что вызывает развитие офтальмологических заболеваний, а алкоголь снижает остроту зрения.

Берегите себя и своё зрение!