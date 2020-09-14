Безопасность

Спасибо, не растерялись!

Ребята из молодежного совета города Сунжи оказались в нужное время в нужном месте

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Председатель молодёжного совета города Сунжи Курейш Гаирбеков и его заместитель Мовлат Шутуров, а также активисты Илез Галаев и Джабраил Китиев направлялись 9 сентября сего года в город Минеральные Воды на VIII Политологический форум «Российский Кавказ». Но по дороге они стали очевидцами аварии.

«На встречной полосе произошло опрокидывание машины ВАЗ-21114, — говорит Курейш Гантемиров, — но мы незамедлительно остановились и сделали всё, что было в наших силах».

Водитель получил травмы спины и головы. Он находился в сознании, но в шоковом состоянии и был заблокирован в автомобиле. Курейш Гаирбеков, выпускник Пожарно-спасательного колледжа Республики Ингушетия, не растерялся, взял ситуацию в руки. Он тут же вспомнил навыки, полученные во время учёбы, и вместе с ребятами грамотно извлёк пострадавшего из машины и оказал первую медицинскую помощь.

Дождавшись машины скорой помощи, куда они сразу же позвонили по единой дежурно-диспетчерской службе «112», и передав его в надежные руки, ребята продолжили свой путь.

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