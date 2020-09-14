«На встречной полосе произошло опрокидывание машины ВАЗ-21114, — говорит Курейш Гантемиров, — но мы незамедлительно остановились и сделали всё, что было в наших силах».

Водитель получил травмы спины и головы. Он находился в сознании, но в шоковом состоянии и был заблокирован в автомобиле. Курейш Гаирбеков, выпускник Пожарно-спасательного колледжа Республики Ингушетия, не растерялся, взял ситуацию в руки. Он тут же вспомнил навыки, полученные во время учёбы, и вместе с ребятами грамотно извлёк пострадавшего из машины и оказал первую медицинскую помощь.

Дождавшись машины скорой помощи, куда они сразу же позвонили по единой дежурно-диспетчерской службе «112», и передав его в надежные руки, ребята продолжили свой путь.