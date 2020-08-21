Его жизнь, длиною в 49 лет, вместила в себя четыре больших этапа, о каждом из которых можно говорить с гордостью и уважением. В этом очерке мне хочется рассказать нашим читателям о малоизвестных страницах жизни нашего великого земляка в Таджикистане, о чем мне поведал его сын — Хаджи Рашид-Бекович Ахриев.

Родился Рашид-Бек Ахриев 14 января 1893 года в высокообразованной и интеллигентной семье этнографа и первого ученого из числа ингушей из селения Фуртоуг Чаха Эльмурзаевича Ахриева и Айши Базоркиной, дочери подполковника Российской императорской армии и известного общественного деятеля Мочкхо Байсагуровича Базоркина.

Рашид-Бек с детства был любознательным мальчиком, рано усвоил русский и азербайджанский языки. Был физически сильным и мужественным. Успешно окончив мужскую гимназию во Владикавказе, он выбрал военную карьеру и поступил в Тифлисское юнкерское училище, после окончания которого в составе Апшеронского полка ушел на Первую мировую войну.

Имея ордена и медали за храбрость в боях, кавалерист Рашид-Бек решил сменить профессию и поступил в Гатчинскую военно-авиационную школу, после окончания которой он, будучи офи¬це¬ром-авиа¬то¬ром Рос¬сий¬ско¬го импера¬тор¬ско¬го во¬ен¬но-воз¬душ¬но¬го флота, продолжает участвовать в Первой мировой войне.

Рашид-Бек отлично владел сложным мастерством высшего пилотажа. Он числился в истребительной эскадрилье. По воспоминаниям друзей, летал он стремительно и отчаянно, был настоящим асом!

Служба в военной авиации императорской армии для Рашид-Бека заканчивается с крушением государственных устоев. Он не был ни за белых, ни за красных. У него в сознании была Родина, которой он дорожил и вместе со всеми сражался в её защиту в небе и на земле.

Несколько лет Рашид-Бек находился в Турции. Летчика Ахриева, к тому же знающего несколько языков, в том числе турецкий, взяли в турецкую армию, которой командовал Мустафа Кемаль-Паша Ататюрк, позже — основатель Турецкой Республики. Ахриев быстро освоил немецкие самолеты.

В Турции он встретился с генералом Российской армии Созерко Мальсаговым. Через три года они принимают решение вернуться домой, и Рашид-Бека Ахриева направляют в Таджикистан.

Пионер авиации Таджикистана

В Средней Азии было ещё далеко до установления советской власти. В книге «Крыльям Таджикистана — 70» сохранились воспоминания о том времени.

В начале 1923 года советское правительство закупило в Германии восемь транспортных самолетов Ю-13. Ранней весной 1924 года шесть из них были разобраны, погружены на платформы и отправлены в Ташкент. К тому времени в Среднеазиатское отделение «Добролета» прибыли семь пилотов: Рашид-Бек Ахриев, Николай Баранов, Виктор Левченко, Эдуард Шварц, Маврикий Слепнев, Александр Демченко и Теодор Суонио.

Рашид-Беку эти самолеты были знакомы и, вместе с техниками собрав их, он стал готовить их к полетам. Маршрутов не было, нужно было карты составлять, а для этого делали рисунки маршрутов. Летали днем. Отметки выглядели просто — где река, где селение. Так и летали. Никаких метеорологических служб. Через каждые 15-25 километров маршрута подбиралась посадочная площадка. Затем делали беглую съемку местности и составляли расчеты на предстоящие земляные работы.

Местные ревкомы проявляли большую заинтересованность в оборудовании авиалинии. Они собирали на работы людей, которые выравнивали поле, очищали его от камней и кустарников. Посадочные площадки имели форму круга диаметром 800 метров. В центре площадки обозначался известью круг диаметром 20-25 метров. Работы осложнялись еще и тем, что в ту пору шла борьба с басмачами, которые выводили из строя железнодорожные линии, телефонную связь, а первые самолеты называли «летающими шайтанами».

Аэродром выглядел хуже фронтового. Служебным зданием аэростанции служила покрытая камышом землянка. В ней стояло четыре топчана с матрацами и подушками, набитыми хлопком. На стене висел фонарь. Это и был аэропорт! Штатным работником станции был единственный сторож. Пассажиров, прилетавших из Душанбе, встречал начальник аэростанции и брал деньги за пролет. Время вылета в объявлениях указывалось так: «В понедельник утром» или «В среду, с восходом солнца». Душанбе в ту пору был небольшим кишлаком. Так начиналась история авиалинии Таджикистана.

Доверие первыми открыть авиалинии Таджикистана было оказано Рашид-Беку Ахриеву и бортмеханику Петру Комарову. 3 сентября 1924 года на самолете «Юнкерс-Ф-13», оборудованном под пассажирские перелеты, они совершили первый перелет из Бухары в Душанбе. Этот же экипаж перевез в Душанбе руководящих членов правительства новой республики — Таджикской АССР. Маршрут, по которому летал Рашид-Бек Ахриев, «Бухара — Душанбе» считался в СССР одним из самых сложных из-за резких перепадов воздушных потоков.

В 1924-1925 гг. Рашид-Бек Ахриев являлся летчиком Среднеазиатского отделения Российского общества «Добролет». Правительством Таджикской АССР он не раз награждался, в том числе ценными подарками.

Связь с семьей Рашид-Бек всегда поддерживал. Во Владикавказ, в с. Фуртоуг он приезжал раз в год. В 1926 году в перестрелке погиб его младший брат Руслан, работавший в милиции. С Айши Ахриевой жила Нина. Дом часто навещали многочисленные родственники.

Около двух десятков летательных аппаратов Среднеазиатского отделения Российского патриотического общества гражданской авиации «Добролет» базировались в те годы вначале в Термезе, затем были переведены в Бухару.

«Красный Таджикистан», пилотируемый Рашид-Беком Ахриевым, совершал рейсы в Душанбе, доставляя пассажиров и почту. Время в середине 20-х гг. было в крае крайне неспокойным. Легкокрылый Ю-13 подвергался риску быть сбитым в любой момент вооруженными группами бандитов.

Однажды из-за неполадки в моторе экипаж совершил вынужденную посадку на равнинном месте. Бортмеханик взялся за ремонт двигателя. Рашид-Бек, как всегда попыхивая любимой трубкой, внимательно следил за окрестностями. Неожиданно из-за холма появился отряд вооруженных всадников. Они вначале остановились, увидев самолет, затем галопом поскакали к нему. Рашид-Бек крикнул механику об опасности. К счастью, тому удалось завести мотор, и когда отряд басмачей уже был буквально в нескольких шагах, самолет оторвался от земли. Еще бы мгновение, и бандиты захватили бы авиаторов.

Нередко на трассе полета досаждали огромные орлы, пытаясь спикировать самолет. Только мастерство пилота выручало в такой момент, он всегда ловко уводил летательный аппарат от удара птиц.

Справка из истории авиации Таджикистана. Самолет Ю-13, первый на линиях в Таджикистане, представлял собой свободнонесущий цельнометаллический пассажирский моноплан. Опытный образец Ю-13 был выпущен в Германии в 1919 году. Летчик-испытатель Карл Монц в сентябре того же года с восемью пассажирами на борту за 86 минут поднялся на высоту 6750 метров. Этот удачливый самолет нашел применение в 30-ти странах мира. Он выпускался во множестве модификаций. Самолет летал и в поплавковом варианте, и с лыжами. В Советском Союзе эксплуатировалось около 50 машин фирмы инженера и предпринимателя Гуго Юнкерса.

Сегодня аэропорт «Душанбе» имеет международный статус. Приятно отметить, что нашего земляка Рашид-Бека Ахриева помнят, его имя звучит каждый год 3 сентября, напоминая всем, что он вместе с Петром Комаровым является пионером авиации Таджикистана. В их честь названа одна из вершин горного Таджикистана. О жизни и мужестве Рашид-Бека Ахриева пишут Гладкий В. А, Фролов В. В. в своей книге «Дороги Пятого океана».

До конца 1926 года Р. Ч. Ахриев находился в Таджикистане.

Впереди у Рашид-Бека Ахриева была служба в гражданской авиации Харьковского авиационного звена Украинского управления Гражданского военного флота и Великая Отечественная война, в которой он, как опытный летчик, принял участие. Рашид-Бек Ахриев пользовался среди летчиков большим уважением. Слава о его мужестве в годы войны была на устах. «Летчик, безудержной храбрости!» — говорили о нем.

Рашид-Бек Ахриев прожил короткую, но многогранную жизнь. Интеллигентный, эрудированный, знавший в совершенстве летную технику и несколько иностранных языков, мужественный и честный, он становился незаменимым на любом этапе жизни, которые ему определяла судьба.