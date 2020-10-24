Приятно осознавать, что среди лауреатов числится и ученик 6 «а» класса СОШ № 2 г. Малгобека, подопечный филолога Марем Оздоевой Рамзан Шадиев, который написал сочинение на тему «Мой любимый литературный герой».

Отметим, что организаторами конкурса выступают Почта России, МГУ имени Ломоносова, Союз писателей России, профсоюз работников связи России и Учительская газета. За восемнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более двух миллионов человек.

Цель конкурса «Лучший урок письма» — возвращение культуры письма, воспитание бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. Абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации «Есть такая профессия — Родину защищать...», объявленная Министерством обороны РФ, «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив, а также номинация «Мой любимый литературный герой», представленная МГУ.

За время проведения конкурса издано 17 красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 39 000 экземпляров. Книга детских писем «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом Национального конкурса «Книга года».

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне совместно с Фондом социально-культурных инициатив издана книга детских писем и рисунков «Детские письма о главном. 75-летию Великой Победы посвящается».