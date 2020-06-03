Супервайзеры, кстати, появились недавно. Подсказывают, обучают, как предлагать страховки, помогают расставить товар, чтобы лучше бросалось клиенту в глаза. Ценники проверяют, чтобы граждане не забывали их менять. Витрины полностью меняют, если что-то где-то не так стоит. Почта меняется, сейчас у нее более современный темп.

Супервайзерам необходимо выполнять планы продаж по почтовому бизнесу (1 класс), посылочному (емс, 1 класс), розничному (продукты), финансовому (страховки, кредиты, карты, вклады и т. п). Стоять рядом с оператором и показывать им личным примером, как правильно продавать клиентам, работать с возражениями, мотивировать и контролировать, объяснять планы, обучать. Также проверять все отделение, оформление, плакаты, наличие товара, знание планов и т. п. Но основное направление — Почта-банк, банковские продукты. Это дополнительный доход для операторов, начальников и супервайзера.

«Мой рабочий день начинается в 8:30, а иногда даже раньше: надо успеть на утреннюю летучку в отделение почтовой связи (ОПС), чтобы вместе с начальником участвовать в решении рабочих вопросов. График посещения отделений уже расписан, и я выезжаю. Планировать сейчас стало гораздо легче благодаря ресурсу Dashboard «Анализ СПВ», который демонстрирует показатели эффективности ОПС и оценку качества CSI.

Приехав в отделение, я вместе с его начальником провожу встречу с коллективом. Мы рассказываем о последних изменениях, важных новостях, обсуждаем, как выполнить план по продаже услуг и продуктов, сделать так, чтобы клиент всегда оставался доволен качеством обслуживания», — отметила Мадианна Мархиева.

Недавно супервайзеру из Ингушетии выдали смартфон с новым приложением «Оптимум», которое облегчает его работу. На смартфоне супервайзер видит базу данных по всем своим отделениям, график работы и даже их расположение на карте. Это позволяет грамотно спланировать маршрут и уделить больше внимания тем, кто нуждается в помощи прямо сегодня. «Оптимум» в автоматическом режиме направляет данные чек-листа с фотографиями на электронную почту начальника ОПС. Эта информация позволяет ему лучше организовать работу.

На доске визуализации, которая есть в каждом ОПС, ежедневно появляется информация о лидере продаж за прошедший день и его результатах. Здесь же размещается фото лучшего оператора и почтальона по итогам работы за месяц. А при совместных визитах с территориальным управляющим в отделение награждаются лучшие сотрудников памятными сувенирами за отличную работу. Это еще больше мотивирует выполнять планы и быть в числе первых.

Еще один существенный момент в работе супервайзера — это наставничество. Очень важно, чтобы новички успешно влились в коллектив, быстро адаптировались, узнали о технике продаж и работы с возражениями клиентов. Для этого каждый обязательно проходит обучение в отделении. Ему назначают персонального наставника из числа лидеров по продажам, который и посвящает молодого коллегу во все тонкости работы.

Супервайзер — термин, который часто используется в рекламе. От английского — «наблюдать», «руководить», и латинского — «сверху», «над». Другими словами, это сотрудник, обеспечивающий проведение промоушен-мероприятий, согласно их планам, контролирующий и координирующий работу персонала. В материале шла речь о почтовом супервайзере.