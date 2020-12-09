Представьте себе, какую волну тревоги вызвала информация о том, что неизвестные забросили в багажник машины девочку и увезли в неизвестном направлении. Это якобы произошло 8 декабря текущего года рядом со школой в том самом Плиево, где проживает более 20 тысяч человек.

На второй день, 9 декабря, в МВД по Ингушетии сообщили, что из-за этой информации в регионе вводился план-перехват. При этом в пресс-службе силового ведомства отметили, что по данному факту каких-либо сообщений, заявлений от родителей, учителей и учащихся школы не поступало.

По итогам проведенных оперативно-разыскных мероприятий факт похищения (исчезновения) ребенка не подтвердился.

То есть мы имеем дело с дезинформацией или, как сейчас принято щеголять иностранными словечками, — фейковой новостью.

Некоторые сайты, которые я называть не хочу, естественно, сразу уцепились: «В ингушском сегменте социальных сетей распространяется сообщение о похищении маленькой девочки у одной из школ селения Плиево в Ингушетии».

Звонил я по этому поводу односельчанам, никто, разумеется, не подтвердил, что подобное было. Более того, услышал возмущение, что всех уже достали эти люди, которые просто «гонят негатив» день за днем, «словно им за это заплатили».

Не знаю, платят или нет. Но складывается мнение, что моральное удовлетворение они точно получают.

Помнится, что Госдума приняла поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности.

За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, штраф может составить: для граждан от 30 до 100 тыс. рублей, должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

При повторном распространение в СМИ и Интернете заведомо недостоверной информации размеры штрафов возрастают.

Любопытствую я: сколько у нас оштрафованных за фейковые новости? Как-то не читал о таковых. Может, упустил?

Если мы возьмем конкретно сообщение о якобы похищении девочки в сельском поселении Плиево — это уголовно-противоправное деяние (статья 126 УК России). А дезинформация об этом — что? Тот, кто пустил ее в оборот, он разве не должен отвечать?

Почему-то к газете «Ингушетия», стоит просто допустить опечатку (чисто механически), сразу претензии появляются. Не говоря уже о том, что нам грозят судом и штрафом, когда мы публикуем материал даже со ссылкой на конкретную организацию, если у оппонентов появляется хоть какая-то зацепка.

Если у различных групп в социальных сетях нет каких-то принципов («не навреди» там, или «помни, как слово твое отзовется»), где стражи правопорядка, у которых есть права, обязанности и закон о фейковых новостях на руках?

Штрафы будут?