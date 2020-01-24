ЖКХ

К непогоде оказались готовы

Работа коммунальщиков Назрани минимизировала ДТП

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Способность эффективно противостоять природным катаклизмам — важнейший признак дееспособности властей любых уровней.

Прежде всего — муниципальной. Обрушившийся накануне на республику (продолжающийся в данное время) снегопад создал на многих автодорогах республики серьезные неудобства для автовладельцев.

Тем не менее, катаклизмом эти природные осадки (хоть и долгожданные) назвать нельзя, если не считать жуткую слякоть из мокрого снега и грязи, разлетающуюся в разные стороны из-под колес машин. Впрочем, в крупнейшем населенном пункте республики — Назрани, к таким сюрпризам погоды были готовы.

С самого утра вся коммунальная техника по поручению градоначальника Урусхана Евлоева задействована на уборке снега. Кроме того, дорожное полотно посыпается противогололедной смесью, минимизирующей возможные ДТП.

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