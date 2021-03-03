Данной группой проводится работа по профилактике пожаров в жилом секторе. Эта деятельность включает в себя проведение разъяснительной работы среди населения по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, распространение среди населения памяток и других наглядных пособий. Сегодня с утра группа работала в Заводском районе Назрани.

— Информирование в области пожарной безопасности — это распространение официальных заявлений и сообщений, предупреждение людей об осложнении обстановки с пожарами и чрезвычайными ситуациями, напоминание о необходимости соблюдения мер безопасности, доведение до большего количества населения сведений о готовящихся мероприятиях и т. п., — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Назрани Багаудин Мальсагов. — Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим вопросы информирования населения в области пожарной безопасности, является Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69. Статьей 3 этого закона определено, что одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности является информационное обеспечение в области пожарной безопасности.

Собеседник отметил, что согласно положениям статьи 26 данного закона информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.