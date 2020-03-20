Путёвки по двум программам для совершения паломничества (Хаджа) от Республики Ингушетия

Официальный представитель поездки в КСА для совершения паломничества (Хаджа) от Республики Ингушетия ООО «Медина» предлагает путёвки по двум программам. Наша Фирма поможет в полной мере осуществить одно из самых важнейших событий в жизни мусульманина — совершение Хаджа, паломничества в исламские святыни — Мекка и Медина. Мы организуем высокий уровень комфорта, поможем полностью сконцентрироваться на выполнении всех ритуалов для полного совершения всех возложенных обязанностей святой миссии для верующего.

Прием документов на Хадж открыт с 16 марта 2020 года.

Стоимость поездки из Республики Ингушетия в 2020 году:

Хадж «Эконом» 2800

В программу входит:

— авиабилеты (все авиабилеты туда и обратно с фиксированными датами, перелет из аэропорта «Магас» — Дубай или Акаба. Далее комфортабельный автобус из Дубая или Акабы в КСА);

— проживание в Медине (3 ночи в гостинице 3* на расстоянии до 300 метров от Аль-Харам);

— сопровождение групп (гиды владеющими арабским, русским и ингушским языками, руководитель на каждую группу, квалифицированный медицинский работник);

— проживание в Мекке (с размещением до 2000 метров от аль-Харама в гостинице);

— трансфер (обслуживание наземным транспортом на протяжении всего паломничества);

— проживание в Мине и Арафате (в Мине и Арафате паломники располагаются в палатках с кондиционером, каждому паломнику предоставляются матрас, одеяло и подушка, 2-х разовое питание, чай, кофе на все время проживания в Мине, Зам-Зам 5 литров).

Хадж «Стандарт» 3600

В стоимость входит:

— авиабилеты (все авиабилеты туда и обратно прямым рейсом из Аэропорта «Магас» до Медины с фиксированными датами);

— трансфер (обслуживание наземным транспортом на протяжении всего паломничества);

— сопровождение (гиды владеющими арабским, русским, ингушским языками, руководитель на каждую группу, квалифицированный медицинский работник);

— питание (на Арафате горячий обед, в Муздалифе предоставляется сухой паек, чай, кофе на все время проживания в Мекке, Арафате и Мине);

— проживание в Мекке (проживание в гостинице на расстоянии до 2000 метров от аль-Харама);

— проживание в Медине (3 ночи в гостинице 3* на расстоянии до 300 метров от аль-Харама);

— проживание в Мине и Арафате (в Мине и Арафате паломники проживают в палатках, каждому паломнику предоставляются матрас, одеяло и подушка, Зам Зам 5 литров).

Наш адрес: г. Назрань, пр-кт И. Базоркина, д. 57

Контактные телефоны: 89287345726, 89287345788.