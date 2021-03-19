На стадионе в Лужниках, где 18 марта проходил концерт в честь «восстановления исторической справедливости», посетивший мероприятие Путин задал вопрос, на который он и так знал ответ, как сам признался, но хотел услышать его от участников торжества. Президент спросил: «Мы любим Россию?» После утвердительного «да» Путин подчеркнул: «Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач».

Возвращение полуострова в состав России, по словам Президента, безусловно, стало праздником для жителей Крыма и Севастополя, что было видно весной 2014 года в ходе «подготовки проведения, а главное по результатам референдума».

«Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире. Если посмотреть на нашу карту, на нашу большую карту, то Крым и Севастополь — это маленькая точка, а мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа», — отметил Путин.

Он напомнил, что с древнейших времен «наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсоне, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства».

«Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры. Но это не все. Позднее, в XVII‒XVIII веках, в XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу — Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», — заметил он.

Также Президент завяил, что «в 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства».

«Но хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства считает, что результат референдума 2014 года — это «восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность — объединяться вокруг интересов Родины».

По его словам, многое сделано и предстоит еще сделать в России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя. «Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе», — подытожил Президент России, поздравив жителей страны с праздником.

Здесь же в интервью телеканалу «Россия 24» Путин предложил американскому коллеге Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире.

Он отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила из Вашингтона.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — сказал Путин.

Он добавил, что им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы «не пикироваться заочно».

В числе тем, которые они могли бы обсудить, Президент России назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.

Напомним, ранее (16 марта) Байден заявил, что Путин «ответит за вмешательство в выборы» в США. СМИ также утверждают, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского президента «убийцей». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой, отмечает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который «на протяжении двух лет сознательно заводил» российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать «необратимой деградации» отношений.

Накануне президент США Байден отказался отвечать на вопрос, согласен ли он поговорить с Владимиром Путиным. Во время выступления американского лидера в Белом доме на тему ситуации с вакцинацией от Covid-19 один из журналистов напомнил о предложении Путина и спросил, согласен ли Байден на разговор. Президент США не стал отвечать на вопрос.

Между тем Президент России готов провести разговор со своим американским коллегой в любое удобное время для лидера США. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал считать разговор двух президентов не дебатами, а продолжением диалога. Организовать его можно было бы с помощью видеоконференции, считает Песков.

Отвечая на вопрос «Ъ FM», он сказал, что по дипломатическим каналам предпринимаются попытки установить контакт. «Предыдущий контакт, первый в нынешнем качестве Байдена, проводился по инициативе американской стороны. Теперь российская сторона проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает, и будет ожидать ответа», — сказал представитель Кремля.

Путин предпочел бы провести разговор по видеосвязи, отметил Песков. «Большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций, есть открытые платформы, закрытые платформы. Слава богу, технологии коммуникации между руководством США и России позволяют осуществлять такую видеосвязь в закрытом формате. Она создана, апробирована. Наверное, много у президентов друг к другу вопросов: вопросы двусторонних отношений, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем, в чем только можно и так далее», — заявил пресс-секретарь российского Президента.

Песков отметил, что Путин выступил с инициативой «в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена». Пресс-секретарь Президента России не видит смысла «играть в мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями». «Есть смысл поговорить друг с другом. Это мировоззрение и подход Путина, но не могу ничего говорить про подход Байдена», — уточнил он.

Песков настаивает, что между двумя президентами не может быть дебатов, и Путин предложил «пообщаться, продолжить диалог двух глав».

«В прямом эфире, потому что были сделаны определенные заявления, достаточно беспрецедентные, дабы не позволить этим заявлением окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, Путин предложил обсудить эту ситуацию. Сделать это, потому что это будет интересно и американцам и россиянам. Поскольку слова были достаточно беспрецедентными, нельзя исключать и беспрецедентные форматы общения», — добавил он, отмечает РИА Новости.