Публичные слушания — это не завершение процесса принятия решения и не способ непосредственного принятия решения: это способ промежуточных действий по подготовке итогового действия — принятия решения. Для руководства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ингушетии такие слушания давно стали традиционными в процессе подготовки к реализации каких-либо работ или мероприятий. Например, капитального ремонта зданий, входящих в структуру отделения.

Очередные публичные (или как их еще называют — общественные) слушания по вопросу обсуждения капитального ремонта административного здания ОПФР по Ингушетии в г. Сунжа намечены на 21 марта т. г. О том, какие вопросы на этом собрании планируется поднять корреспонденту «Ингушетии» рассказала заместитель управляющего учреждением Мадина Газдиева.

— Мадина Магомедовна, о чем будут говорить на этой встрече?

— На общественное обсуждение мы хотим вынести проект капитального ремонта помещений административного здания в г. Сунжа, в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда РФ от 12 ноября 2014 года «О широком общественном обсуждении с гражданами и общественными организациями всех вопросов планируемого строительства и реконструкции на стадии проектирования объекта».

Прежде всего — это все обоснования необходимости проведения капитального ремонта помещений. Стоит отметить, что при создании проекта было обращено внимание на все важные моменты: численность пенсионеров и застрахованных лиц, которые будут обслуживаться в данном помещении, нормы площадей для организаций, ведущих прием населения, доступность для маломобильных групп населения.

— Какие цели и задачи вы ставите, организовывая эти слушания?

— В сущности, они просты. Это выявление общественного мнения по проекту капитального ремонта и перепланировки помещений, осуществление диалога с общественностью и общественными организациями, получение предложений по предстоящим работам от общественности и общественных организаций.

— Интересно, а как обычно проходят эти слушания?

— Обсуждение вопроса по капитальному ремонту начинается с доклада председателя комиссии, затем — докладов лиц, которые кратко изложат основное содержание проекта капитального ремонта, аргументируя необходимость его принятия. Там же прозвучит информация о предложениях и замечаниях, поступивших до дня проведения публичных слушаний.

После выступления докладчиков, вправе выступить приглашенные лица, граждане, участвующие в проведении общественных слушаний. Участники встречи выступают с сообщениями, а так же участвуют в прениях. После завершения обсуждения вопроса, вынесенного на публичное слушание, принимается одно из следующих решений: одобрение проекта капитального ремонта; одобрение проекта капитального ремонта, с учетом замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний; отклонение проекта капитального ремонта. Решение принимается открытым голосованием путем подачи голоса «за», «против», «воздержался». Каждый из граждан, обладающий правом участия в публичных слушаниях, наделен одним голосом.

— А кто конкретно имеет право принимать участие в слушаниях?

— К участию в общественном слушании приглашаются представители Союза пенсионеров, Всероссийского общества инвалидов, профсоюзов, общественных организаций, работодателей малого, среднего и крупного бизнеса, организации, входящие в Общероссийский народный фронт, СМИ, представители местных органов власти, в том числе архитекторы муниципальных образований, чьи требования ПФР обязан учитывать при проектировании капитального ремонта.

На публичное слушание не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Присутствующие и выступающие на публичном слушании не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, порочащие честь и достоинство других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, мешать нормальному ходу проведения публичного слушания. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения.

В итоге, комиссия на основании протокола, с учетом полученных предложений и замечаний готовит заключение о результатах публичного слушания.

Напомню, что очередные публичные слушания состоятся в субботу 21 марта в 12 часов 10 минут в г. Сунжа, по ул. Сукиева, 43, в здании отдела ОПФР по Республике Ингушетия.