«Очень важно, чтобы граждане понимали содержание предлагаемых изменений и осознанно подошли к своему выбору, — считает Луиза Аушева, — большой блок поправок посвящен социальной поддержке граждан, семьи, материнства, детства. Важный блок поправок посвящён суверенитету страны и гарантируют невозможность отторжения государственных территорий. Так, поправка к статье 68 Основного Закона страны предлагает закрепить признание русского языка как государствообразующего, а также принцип равенства всех народов нашей страны».

По мнению психолога, признание русского языка, как государствообразующего, позволит на уровне Конституции закрепить культурно-исторические традиции нашей страны.

«Важна и другая поправка к нашей Конституции, которая касается равноправия всех народов, живущих на огромной территории нашей страны, — говорит она. — Этот принцип является нерушимой основой мира и спокойствия многонациональной, многоконфессиональной России. Я голосую за эти поправки, за русский язык, как государствообразующий, и за принцип равноправия всех народов Российской Федерации».