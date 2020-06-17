Конституция

Я за равноправие

Психолог и филолог о сути поправок в Конституцию

0

Психолог и филолог Ингушского политехнического колледжа Луиза Аушева отметила важность предстоящего голосования по поправкам в Конституцию и призвала жителей сделать правильный выбор.

«Очень важно, чтобы граждане понимали содержание предлагаемых изменений и осознанно подошли к своему выбору, — считает Луиза Аушева, — большой блок поправок посвящен социальной поддержке граждан, семьи, материнства, детства. Важный блок поправок посвящён суверенитету страны и гарантируют невозможность отторжения государственных территорий. Так, поправка к статье 68 Основного Закона страны предлагает закрепить признание русского языка как государствообразующего, а также принцип равенства всех народов нашей страны».

По мнению психолога, признание русского языка, как государствообразующего, позволит на уровне Конституции закрепить культурно-исторические традиции нашей страны.

«Важна и другая поправка к нашей Конституции, которая касается равноправия всех народов, живущих на огромной территории нашей страны, — говорит она. — Этот принцип является нерушимой основой мира и спокойствия многонациональной, многоконфессиональной России. Я голосую за эти поправки, за русский язык, как государствообразующий, и за принцип равноправия всех народов Российской Федерации».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Творческая делегация из Ингушетии примет участие в фестивале «Горцы» в Дагестане
Минкультуры Ингушетии принимает заявления от абитуриентов на целевое обучение в ведущих профильных вузах
Национальная библиотека Ингушетии приглашает к просмотру видеоматериалов, посвященных 110-летию Идриса Базоркина
В прибрежно-парковой зоне Магаса в июле завершат строительство детского сада
Калиматов прокомментировал конфликт с четырьмя погибшими в Назрани
Посещение заповедника «Эрзи» разрешено только с целью познавательного туризма небольшими группами
Ингушский театр юного зрителя будет капитально отремонтирован
У троих жителей Ингушетии правоохранителями изъято более 80 граммов «марихуаны»
Филиал Россельхозцентра по Ингушетии представил ежегодный «Обзор фитосанитарного состояния посевов и сельхозкультур»
В ОФСИН по Ингушетии ведется подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России
Строитель оказался случайной жертвой внутритейпового конфликта в Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 