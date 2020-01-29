«Мы в этом году впервые участвуем во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений с проектом благоустройства прилегающей территории к городскому пруду по мотивам легенды про двух лебедей. Проект нами разрабатывался с помощью проектной группы «Ярус», в которую входят члены Союза архитекторов России, IT-менеджеры», — сказала Мержоева.

По ее словам, на берегу пруда будут построены две смотровые башни в форме лебедей, буйки с подсветкой будут в форме лебедей в воде и будет создана пляжная зона, прогулочная набережная и пирс.

Мержоева добавила, что идеи для проектирования зоны отдыха у пруда были взяты мэрий у учеников школ Сунжи.

«Перед началом проектирования, мы попросили учеников городских школ написать сочинение-легенду о городском пруде. То есть им необходимо было придумать легенду, связанную с прудом и описать свое видение зоны вокруг него. Путем голосования было отобрано сочинение одного школьника, в котором он рассказал романтическую, очень грустную, но красивую историю о двух лебедях, оно и было взято нами за основу проекта», — сказала Мержоева.

Резюмируя, Мержоева добавила, что мэрией уже найден инвестор, который в случае победы проекта в конкурсе, построит рядом с прудом гостинично-ресторанный комплекс.

«Также будет реализован инвестиционный проект по строительству гостинично-ресторанного комплекса, инвестор уже найден, в случае нашей победы он обязуется построить его. Не так далеко от пруда находится единственный в регионе аэропорт, куда прилетают и туристы, а гостиничного комплекса у нас ранее не было, здесь туристы смогут отдохнуть с дороги и провести время в нашем благоустроенном парке. Также строительство комплекса позволит создать новые рабочие места в городе», — отметила сотрудница мэрии, добавив, что более чем на 100% уверена в победе проекта и получении гранта.

Отметим, что Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Итоги первого из них были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. В 2019 году средства были распределены между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов.

В 2018 году административный центр Ингушетии Магас выиграл 30 млн рублей, заняв пятое место в конкурсе благоустройства малых городов. Выигранные средства были направлены на благоустройство зоны отдыха и создание парка рядом с площадью Алания и башней Согласия.

В 2019 году город воинской славы в Ингушетии Малгобек вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно». Городу было выделено 75 млн рублей, на которые в парке имени Серго Орджоникидзе будут созданы веревочный парк, дом культуры и первый в Малгобеке летний кинотеатр.