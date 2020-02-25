Ответ: Ваш вопрос регулируется Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В частности, главой VIII.1 закона регламентировано урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ.

В статье 41.1 сказано следующее:

1. В настоящей главе определяются условия и порядок приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ. К указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, не достигшие возраста восемнадцати лет (далее — несовершеннолетние дети), если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

д) лица, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

Рекомендуем Вам обратиться в миграционный орган по месту жительства с заявлением в произвольной форме, в котором должны быть изложены обстоятельства Вашего прибытия и проживания на территории РФ с 1996 года. К заявлению необходимо приложить решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории РФ, копии документов, подтверждающих факт проживания на территории РФ. В заявлении необходимо ставить вопрос о приеме в гражданство РФ по основаниям, изложенным в пункте «а» части первой статьи 41.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

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Шамина Нелля Олеговна

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