Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в регион поступило больше 140 доз «Спутника V». Российской вакциной от коронавируса в республике привили 146 медиков, которые работают с зараженными ковидом пациентами. Ни у кого из врачей нет каких-то последствий или осложнений.

Согласно данным представителя этого ведомства, еще более 500 доз вакцины против коронавируса придут в Ингушетию до окончания декабря. Но вакцинировать людей продолжат только в январе.

Необходимо отметить, что в Ингушетии за время пандемии от коронавируса скончались 123 человека. Выздоровело 9 037 пациентов. На 14 декабря в республике выявлено 10 642 зараженных.

Далее мы более подробно расскажем о данной вакцине.

Что за вакцина?

Вакцину Гам-Ковид-Вак («Спутник V») зарегистрировали в середине августа этого года. Её создали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат включили в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

На днях разработчики вакцины заявили, что она показала эффективность 91,4%. Её оценивали среди 22 714 добровольцев после трех недель с момента получения первого компонента вакцины.

Первый опыт: добровольцы

Так, женщинам-добровольцам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью или становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Забеременевших немедленно отстранят от испытаний и возьмут под наблюдение.

Мужчинам в свою очередь нужно избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения как во время исследования, так и в течение трех месяцев после.

Всем добровольцам нужно отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а на время испытаний — ограничить его потребление. Курильщикам рекомендуют употреблять не более 10 сигарет в день.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Предполагалось, что массовая вакцинация россиян начнется в январе-феврале 2021 года. В Минздраве отметили, что ее старт зависел от темпов производства вакцины и накопления информации от третьей фазы исследований.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.

Результаты второй фазы испытаний были опубликованы в престижном научном журнале The Lancet. Позже группа ученых из разных стран усомнилась в подлинности данных, представленных в статье. В частности, ученые заявили о статистических аномалиях — в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же шаблоны данных, даже если речь идет о разных добровольцах.

Разработчики вакцины заявили, что направили в The Lancet развернутые ответы на вопросы к клиническим исследованиям.

Как проходит вакцинация?

Вакцина двухкомпонентная, она вводится в организм человека два раза. Вторая прививка делается через три недели после первой. Препарат вводят внутримышечно, в дозе 0,5 мл.

После процедуры пациент должен оставаться под наблюдением медиков не менее 30 минут, чтобы докладывать им о своем состоянии, а затем вести дневник самонаблюдения.

Важно, что перед вакцинацией пациента обследуют на наличие противопоказаний к прививке. Проводится обязательный осмотр врача. Он расскажет о возможных реакциях и поможет заполнить информационное добровольное согласие на проведение вакцинации.

Иммунизация будет проходить в три этапа. В первую очередь вакцину получат те люди, кто подвержен рискам заражения ковидом (медики, работающие в «красной» зоне, ПЦР-лабораториях, кабинетах неотложной помощи, в скорой помощи, учителя, волонтёры, работники МФЦ, соцработники).

На втором этапе прививку получат люди, страдающие хроническими заболеваниями, болезнью сердца, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и пациенты, которые находятся на постоянном диспансерном наблюдении.

Третий этап включает вакцинацию работников МЧС, сотрудников правоохранительных органов, обычных граждан.

Кто может делать прививку?

На данный момент от коронавируса могут привиться люди от 18 до 60 лет.

Противопоказания:

— гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

— острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

— обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

— беременность и период грудного вскармливания.

Переболевшие коронавирусом могут пройти иммунизацию не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления.

Если человек победил коронавирус в течение последних шести месяцев, его организм проверяют на количество антител. Если показатель ниже десяти — пациента можно вакцинировать. Выше десяти — это достаточное количество антител, чтобы победить коронавирус при повторном заражении.

Инструкция по вакцинации не содержит необходимости проведения тестирования на коронавирус перед иммунизацией. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

Реакция на вакцину

После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и прекращаются в течение трех последующих дней:

— непродолжительный гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры тела, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, головная боль);

— местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Рекомендации

Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. Если после прививки повысится температура, следует принять нестероидные противовоспалительные средства.

Мнение добровольца

Медики советуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», рассказал РИА «Новости» один из вакцинированных.

По его словам, перед тем как поставить первый укол, пациентов тестируют на COVID-19 методом ПЦР, а также проверяют наличие антител IgM и IgG к штамму вируса, и в случае отрицательного результата допускают к вакцинированию.

Перед первым этапом пациентам измеряют давление, пульс, а также сатурацию (насыщение крови кислородом). После прививки место укола призывают не мочить, а главное — не тереть его. Медики предупредили, что в течение пары дней может подняться температура, но сбивать ее жаропонижающими средствами стоит, только если она будет превышать 38 градусов.

При этом они отметили, что вакцинация на первом этапе не означает, что в организме сразу появятся антитела, поэтому 21 день — до второго этапа — по-прежнему стоит беречь себя, соблюдая дистанцию и надевая маски и перчатки в общественных местах. Вакцина не содержит живого вируса, поэтому никакой опасности заразить людей нет, заверили медики.

P. S. По информации из Государственного реестра лекарственных средств, «Спутник V» выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Как сообщали ранее в Минздраве, двукратная схема вакцинирования позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что он сохраняется до двух лет.