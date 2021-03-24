В течение текущего года во всех филиалах академии по 582 образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства, пройдут обучение более 56 тысяч человек.

«В Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС такие категории граждан, пройдя бесплатное обучение или переподготовку, смогут найти работу по своей специальности, получить новые навыки, которые помогут найти новую работу или открыть собственное дело. Это мамы, находящиеся в декрете с ребенком в возрасте до трех лет, неработающие женщины с дошкольниками, а также лица старше 50 лет», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба академии.

Не менее 75% из участников образовательных программ должны быть трудоустроены по итогам обучения — это условие участия вуза в программе, разработанной Минтрудом России.

В филиале обучение пройдет по актуальным направлениям для Северо-Кавказского федерального округа. Обучение пройдут жители всех регионов СКФО: Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики, Дагестана.

В Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС программа будет реализована на базе центра дополнительного образования. К проведению данной программы будет привлечен профессорско-преподавательский состав института, а также практики-эксперты по обучаемым программам.

«Северо-Кавказский федеральный округ, по данным Росстата, является одним из округов с наиболее высоким ростом безработицы в послепандемийный период. В этой связи для нас очень важно приложить все усилия и поддержать наших граждан в получении ими новых, актуальных знаний и компетенций, которые позволят им быть востребованными в условиях изменившейся структуры экономики. Преподаватели Президентской академии включены в разработку региональных и муниципальных программ развития, что обеспечивает тесную взаимосвязь с реальным сектором экономики и позволит учитывать запрос рынка как при разработке образовательных программ, так и в части применяемых образовательных методик. Об этом свидетельствует уровень востребованности выпускников образовательных программ академии. Важным показателем оценки эффективности реализуемых курсов станет трудоустройство по итогам их прохождения, что определяет четкое соответствие программ с конъюнктурой рынка труда», — рассказал директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Напомним, Северо-Кавказский институт является филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», располагается в столице Северо-Кавказского федерального округа — Пятигорске. Институт осуществляет подготовку по образовательным программам высшего образования, также профессиональную переподготовку и повышение квалификации.