Замену аварийных опор, ветхого оголенного провода на самонесущий изолированный (СИП) и установку «умных» счетчиков в рамках второго этапа проекта энергетики ведут в четырех населенных пунктах Ингушетии: сельских поселениях Плиево, Экажево, Сурхахи и Сагопши.

Напомним, в 2020 году также завершена часть работ, предусмотренных первым этапом программы снижения потерь в части Центрального, Альтиевского и Гамурзиевского округов города Назрани, сельских поселениях Барсуки и Плиево.

«Программа снижения потерь электроэнергии решит весомый пласт застарелых проблем электросетевого хозяйства республики. Проект предусматривает строительство и реконструкцию более 388 километров воздушных линий электропередачи и установку почти 17 тысяч интеллектуальных счетчиков. В перечень попали только проблемные участки — это и неэлектрифицированные районы новостроек, и участки с сетями, возраст которых превышает 50 лет, —рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев. — 388 километров новых ЛЭП — это, во-первых, нормативные показатели качества и надежности электроснабжения для десятков тысяч людей, которые годами жили с напряжением в 150-160 Вольт. Во-вторых, это резерв мощности для технологического присоединения сотен новых потребителей. А умная система учета позволит дистанционно контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса».

Проект повышения надежности электроснабжения части проблемных территорий республики реализуется за счет нетарифных источников из собственных средств «Россети Северный Кавказ».

«Программа снижения потерь — это рука помощи в трудную минуту. Комплекс мероприятий затрагивает значительную часть новостроек, где ситуация особенно тяжелая. Как правило, в бюджетах муниципалитетов недостаточно средств на электрификацию территорий, и люди обживаются самостоятельно. Конечно, такие сети не способны обеспечить качественное электроснабжение, а главное — представляют реальную опасность. И я думаю, что выражу общее мнение, поблагодарив «Россети» за поддержку в этом жизненно важном вопросе», — отметил глава Альтиевского административного округа Ахмед Гандаров.

Второй этап программы снижения потерь в республике стартовал в сентябре 2020 года. И уже сейчас в Сурхахах специалисты завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 10 кВ, запитывающей более 3 тыс. жителей, водяные скважины и вышки сотовой связи. Ведется монтаж приборов учета нового поколения.

В Сагопшах рабочие группы начали с установки интеллектуальных счетчиков, на очереди — модернизация ветхих сетей. В Плиево энергетики одновременно реализуют оба направления, старт работ в Экажево запланирован на март этого года.

Всего в рамках второго этапа программы специалисты заменят почти 2,5 тысячи дефектных опор, 175 км оголённого провода на СИП, установят порядка 10 тысяч «умных» счётчиков.

«У нас линии электропередачи с 60-х годов, свое уже давно отработали. А новый провод — самонесущий изолированный — на порядок надежнее и безопаснее. Конечно, мы довольны, это ведь для нас делается, для нашего села, республики», — отметил Алаудин Оздоев, житель с. п. Плиево.

«Пусть будет доволен Всевышний всеми, кто причастен к этой работе. Это большая помощь для нас. До сих пор тут стояли ветхие деревянные столбы. Ветер подует, снег пойдет — падали сразу, и мы сидели без света. Теперь проблема в прошлом, люди очень рады», — говорит Ибрагим Гарданов.

Реализация мероприятий программы предполагает временное прекращение подачи энергоресурса. Мера необходима для обеспечения безопасности специалистов — работать под напряжением смертельно опасно. Поэтому в компании в очередной раз обращаются к жителям с просьбой о терпении. При этом энергетики отмечают, что большинство потребителей относятся к неудобству с пониманием.

«А как к этому еще можно относиться? Как иначе? Если линии не обесточат, что делать электромонтерам? Работать как? Пусть убережет Всевышний, а если что-то случится? Это какое горе. Конечно, потерпим», — говорит Борис Торшхоев, житель с. п. Плиево.