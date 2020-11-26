— Данное мероприятие направлено на проведение профилактической работы с детьми из так называемых трудных и малообеспеченных семей, выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений, бродяжничество, попрошайничество и иную противоправную деятельность, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

Кроме того, по его словам, эта работа ведется с целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.