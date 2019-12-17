Но, по словам нашей сегодняшней собеседницы, истинного патриота образовательной системы Зулейхан Евлоевой, тот, кто однажды стал преподавателем, ни в коем случае не должен жалеть о своем выборе, потому как именно люди этой профессии способны озарять нашу земную жизнь.

Из непринужденной беседы с профессором мы поняли, что при выборе дальнейшего трудового пути молодежи очень важно учитывать одну деталь: эта профессия подходит не всем. Будущему специалисту для работы со своими подопечными понадобится целый набор не только профессиональных, но и личных характеристик.

«Первое, что нужно, чтобы работать преподавателем — это стрессоустойчивость, — говорит Зулейхан Евлоева. — Хотя надо сказать, что стрессоустойчивость требуется на многих вакансиях. Преподаватель — не исключение. Этот специалист должен превосходно контролировать собственные эмоции и в любой ситуации сохранять спокойствие. Ведь в аудиториях могут возникать различные ситуации. Преподаватель должен оставаться спокойным и сохранять уважительное отношение к студентам.

Также нужно понимать, что этот специалист должен быть компетентен в своем предмете. Что это означает? Чтобы давать знания другим, нужно самому хорошо разбираться в предмете. Преподаватель, который досконально ориентируется в своем предмете, вызывает уважение у собственных студентов и со временем становится для них авторитетом.

Вот почему важно не только стать преподавателем в вузе, но оставаться им на протяжении всей карьеры».

Задумайтесь над этими словами — «оставаться преподавателем на протяжении всей карьеры». И неважно, кем является человек по должности: профессором или простым сельским учителем. Зулейхан Исраиловна на протяжении долгих лет работы с лихвой осознала истинный смысл этих слов.

Евлоева Зулейхан Исраиловна работает в системе образования с 1972 года, стаж её работы составляет ни много ни мало 47 лет. Профессор кафедры французского и латинского языков ИнгГУ, она заведует этим отделением со дня его основания. Более 80 научных статей, монографий, учебно-методических пособий и рекомендаций написаны ею за свою продолжительную трудовую деятельность. Является ветераном труда, заслуженным деятелем науки Республики Ингушетия, награждена почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации и Республики Ингушетия.

После окончания Чечено-Ингушского университета Евлоева осталась преподавать в родном учебном заведении и работала здесь до начала военных событий в Грозном.

«В течение жизни у меня были хорошие возможности перейти на другую руководящую работу, — рассказывает она, — но я не изменила своим принципам и от французского языка не отказалась. Наверное, потому что я люблю свою профессию, с удовольствием общаюсь со своими друзьями из Франции, и, можно сказать, неплохо знаю историю этой страны. Много раз я посещала эту удивительную страну, и Франция для меня всегда была как вторая родина. У меня там часто проходят стажировки, и с каждым разом я убеждаюсь в том, что ничто французское мне не чуждо».

С сожалением наша собеседница констатировала такой факт, что за последнее время в нашей республике количество учащихся, изучающих французский язык, стало намного меньше. К примеру, если пять лет назад в школах республики французский язык изучали более двух с половиной тысяч учащихся, то в этом году это число сократилось до полутора тысяч. Руководители общих образовательных учреждений объясняют это тем, что из-за сильной загруженности школ и отсутствия рабочих мест и других необходимых условий для организации изучения предмета французский язык уступает первенство английскому.

«Но я не могу согласиться с этим по одной простой причине, — говорит Зулейхан Исраиловна. — Дело в том, что руководителям общих образовательных учреждений гораздо легче проводить у себя в школе один иностранный язык, и в основном это бывает английский, ведь для внедрения дополнительного иностранного языка необходимо подготовить специальные кабинеты, а это весьма хлопотное и затратное дело.

В таком случае хочется спросить, почему в гимназии Назрани (директор Парагульгов Магомед Баширович) французский язык по-прежнему в почете и ни на одного человека у них за последнее время меньше не стало? Потому, что у них есть желание работать, и они предоставляют своим учащимся право выбора иностранного языка. В Троицкой средней школе № 2, где преподает Тумгоева Макка Джабраиловна, учитель с тридцатилетним стажем работы, тоже французский идет очень хорошо. Также мне хочется отметить, что достаточно хорошо поставлена работа с преподаванием французского в школах Сунжи, гимназии Карабулака и столичном лицее. Так и должно быть везде, если мы хотим овладеть языком культуры или языком образования, как по-другому называют французский. Ведь, по мировым прогнозам, во всех цивилизованных странах планеты французский язык идет вторым после английского языка. А в некоторых странах он является вторым официальным языком. Об этом можно узнать из отчета института Франции в России, который ежегодно в первой декаде декабря собирает заведующих кафедрами французского языка в посольстве Франции.

Поэтому я считаю, что картина снижения числа учащихся в нашей республике, изучающих французский язык, кроет в себе много мелких нюансов и вопросов, поддающихся решению на месте. Другими словами, это такой настрой руководящего и преподавательского состава в школах, легче же ведь вести один язык».

Из рассказа заведующей кафедры можно сделать вывод, что сегодня в школах республики учатся дети, которые хотели бы изучать именно французский язык, но по причине того, что этот предмет отсутствует в их школьной программе, не могут себе это позволить. Это видно и по тому, как активно участвуют студенты с других факультетов вуза и учащиеся школ, которые хотят изучать этот язык, в олимпиадах по французскому языку на общеуниверситетском уровне.

Как нам удалось узнать, руководитель и педагогический состав кафедры за последнее время достигли высоких успехов в плане популяризации изучения иностранных языков. К примеру, ИнгГУ пять лет назад по инициативе «французов» был включен в ресурсный центр. И в том же 2014 году между вузом и посольством Франции в Москве было подписано соглашение о партнёрстве за подписями ректора Ингушского университета и посла Франции в России. Таким образом, кафедра Евлоевой стала ресурсным центром французского языка в Ингушетии. И поэтому кураторы посольства Франции связываются с преподавателями кафедры, как с сотрудниками ресурсного центра.

По словам Зулейхан Исраиловны, представителям посольства Франции в России очень важно знать, как в нашей республике относятся к изучению французского языка. Поэтому на кафедре систематически готовят аудио- и видеоотчеты для своих французских коллег. В последнем видеопослании студенты и преподаватели кафедры отправили в адрес посольства двадцать шесть отснятых видеороликов, где учащиеся школ и их родители, многие из которых проживают в европейских странах, дают интервью и говорят, насколько важно для них изучение французского языка и знакомство с французской культурой.

«К примеру, среди отправленного нами материала были и интервью выпускников школ Республики Ингушетия, которые освоили школьную программу по изучению французского языка, и, оказавшись за границей в Европе с целью постоянного проживания, смогли намного легче освоиться среди иностранцев», — говорит профессор.

По глубокому убеждению и мнению З. Евлоевой, иностранные языки необходимо знать. А французский язык, как один из ведущих языков мира, нужен нам по очень многим причинам. Дело в том, что в ингушской речи, в отличие от многих славянских народов, есть много гортанных звуков. И в этом у нас с французами по части произношения есть много общего.

«Существуют такие методические пособия, где видно, что при сопоставлении ингушского языка с французским можно найти много похожих моментов, — говорит Зулейхан Исраиловна, — и поэтому я и мои коллеги на кафедре придаем этому большое внимание. Но и это не главное. Не обязательно иностранный язык должен быть где-то похож на родной язык, нужно понимать, что чем больше ты знаешь языков, тем больше ты человек».

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы не потерять авторитет, нужно постоянно совершенствоваться. Следить за новыми веяниями в собственной области, стараться преподносить информацию интересно и давать студентам актуальные знания. Для этого нужно серьезный запас времени отводить на подготовку к студенческим лекциям и семинарам. Все это требует времени и сил. Также важно уметь организовать самостоятельную работу студентов. Ведь после окончания учебного заведения они станут самостоятельными, а преподавателя, которому можно задать любой вопрос, рядом не будет.

Кроме этого, преподаватель вуза должен хорошо знать государственные образовательные стандарты. Еще один момент, касающийся профессионализма, — это речь. Преподаватель вуза должен говорить правильно, категорически избегая слов-паразитов. Кроме того, не стоит пытаться сойти «за своего» в компании студентов, используя молодежный сленг или жаргон. Ничего, кроме насмешек, это не вызовет.

«Как вы понимаете, работа преподавателя в вузе не ограничивается проведением учебных лекций для студентов, — говорит Зулейхан Исраиловна. — Поэтому очень важно учитывать, что в воспитательном процессе есть много прочего, имеющего неразрывную связь с общечеловеческим фактором. Причем чем выше должность, тем больше обязанностей и ответственности возлагается на преподавателя вуза».

Кафедра французского и латинского языков в Ингушском государственном университете была открыта в 2002 году. Несменным руководителем этого отдела является кандидат филологических наук Евлоева Зулейхан Исраиловна.

Кафедра французского и латинского языков — выпускающая. Здесь ведется подготовка бакалавров по филологии с присвоением степени бакалавра «Зарубежная филология. Французский язык и литература». Кроме того, преподаватели ведут занятия по латинскому языку на филологическом, историческом, юридическом, медицинском, химико-биологическом факультетах. Сотрудниками кафедры проводится научная и учебно-воспитательная работа со студентами, что способствует формированию у них своих научных взглядов, умению их отстаивать и развитию необходимых в профессиональной деятельности компетенций.

«В учебном процессе преподавателями кафедры применяются активные формы и методы обучения, — говорит профессор, — это коллоквиумы, круглые столы, конкурсы, ролевые и деловые игры и т. д. Применение активных форм обучения позволяет повысить эффективность преподавания французского языка. А использование информационно-коммуникативных технологий в обучении французскому языку повышает уровень самостоятельности студентов, уровень внутренней мотивации студентов к более качественному владению французским языком».

На кафедре имеются отечественные и зарубежные учебно-методические комплексы, которые позволяют использовать обучающие возможности всех средств обучения, кроме того наличие рабочих тетрадей, аудио и CD вместе с учебником позволяет дифференцировать и индивидуализировать учебно-воспитательный процесс.

Здесь, как и должно быть, наличествует план научно-исследовательской работы преподавателей, где определены приоритетные направления, такие как контрастивное изучение языкового предмета и образовательная среда, как средство формирования профессиональной коммуникативной компетенции. Эта тематика находит отражение в рефератах, курсовых работах, дипломных проектах.

Студенты французского отделения ИнгГУ являются членами студенческого научного общества (СНО), руководителем которого является заведующая кафедрой Зулейхан Исраиловна Евлоева. Члены СНО принимают активное участие в ежегодной научно-практической студенческой конференции «Молодые ученые в поиске». На французском отделении работают два клуба — «Vox Latina» и «Per aspera ad astra».

Таким образом, филологический факультет сегодня — это современный, динамично развивающийся учебный и научный центр, готовящий специалистов-филологов для преподавательской, научной и издательской деятельности.

«На основе заключённых в 2007 году соглашений между Российской Федерацией и Францией о культурном сотрудничестве и создании совместной франко-российской комиссии, между посольством Франции и Ингушским государственным университетом подписано соглашение о присоединении нашего вуза к сети языковых партнёров посольства, — говорит Зулейхан Исраиловна. — И надо подчеркнуть, что данное соглашение позволяет стимулировать интерес студентов к изучению французского языка, получать поддержку при проведении мероприятий, связанных с французским языком и культурой, участвовать в конкурсах и семинарах, программах стипендии французского правительства и много другое, включая публикации работ».

По словам Зулейхан Исраиловны, посредством написания учебно-методических пособий, отвечающих требованиям к иноязычному образованию и способствующих пополнению электронной базы данных о новых поступлениях иноязычной литературы, студенты Ингушского университета совместно с преподавательским составом успешно работают по повышению научного потенциала кафедры. Причем они выдерживают все сроки планируемых научных исследований в соответствии с решаемыми кафедрой задачами по совершенствованию уровня подготовки специалистов, занимаясь издательской деятельностью и участвуя в работе межвузовских конференций, в соответствии с планом научно-исследовательской работы.

Зулейхан Евлоева поясняет, что в связи с переходом на двухуровневую подготовку перед преподавателями кафедры стоят задачи пересмотра целей и содержания, форм организации занятий и контроля формируемых навыков и умений в аудиторной и самостоятельной работе студентов.

«Возникающие проблемы при формировании коммуникативной компетенции всегда находят свое отражение в процессе обсуждения на методических семинарах», — подчеркнула она.

Дело в том, что для всех курсов, читаемых студентам, кафедра разработала комплекты программ и методических рекомендаций, включающих в себя изложение основного содержания курса, его календарное планирование, а также требования к экзамену или зачету и рекомендуемую литературу. Данные рабочие программы хранятся на кафедре в печатном и электронном виде и периодически обновляются.

По словам Зулейхан Исраиловны, изучение французского языка на кафедре изначально сопровождается изучением и соответствующей культуры.

«То есть речь идет не о преподавании некоего языка и культуры его народа, а об обучении языку и культуре, как единому целому, — поясняет профессор. — Для этого мы используем современные методики. А для повышения мотивации к обучению применяем игровые задания, способствующие закреплению полученных языковых знаний. При этом используются учебно-методические пособия французских издательств, предназначенные для лиц, изучающих французский язык за границей».

Как следует из рассказа Зулейхан Исраиловны, за истекший период преподавателями кафедры подготовлены и используются около ста методических разработок, пособий и тестов по всем предметам. Причем большое внимание ими уделяется составлению коллекции работ и результатов студента, которая наглядно демонстрирует его усилия, прогресс и достижения.

«По сути, портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента в период педагогической практики, — говорит педагог, — целью которого является выявление объективно существующего уровня владения умениями и навыками профессионально-педагогической деятельности, уровня сформированности умений и их совершенствования путем внесения коррекции в учебный процесс».

Ещё одними немаловажным методом повышения эффективности преподавания французского языка является применение активных форм обучения. Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении повышает уровень самостоятельности студентов, внутренней мотивации и других составляющих к более качественному владению французским языком. Так, например, преподавателями кафедры проведены различные занятия с использованием интерактивной доски и графопроектора. Кстати, для работы с интерактивной доской на кафедре французского и латинского языков имеется более ста видеоматериалов (художественные фильмы, обучающие фильмы, материал по страноведению, мультфильмы, фильмы по фонетике, грамматике и т. д.).

Повышению эффективности занятий французским языком, наряду с общепризнанными дидактическими средствами способствуют разнообразные формы музыкальной наглядности, являющейся активным средством оптимизации всей образовательной деятельности студентов. Поэтому занятия по обучению французскому языку на песенном материале, по мнению З. Евлоевой, являются очень важными.

Надо сказать, что на кафедре большое внимание уделяют дружественным связям с европейскими странами. Так, несколько лет назад на кафедре французского и латинского языков ИнгГУ состоялась встреча с представителями старейшей федерации туризма Европы «Клуб Вожья» (Франция, Страсбург), прибывшими в Ингушетию с целью ознакомления с туристическим потенциалом региона и студентами французского отделения филологического факультета Ингушского университета. Представители «Клуба Вожья», президент Реми Эрри и вице-президент Франсуа Фише рассказали ингушским студентам о своей основной деятельности, представили свою программу и назвали свою миссию весьма благородной и полезной. Гости поделились своими впечатлениями после посещения Джейрахского района. По их словам, особое впечатление на них произвели родовые башни ингушей. Нужно отметить, что встреча эта проходила на французском языке без привлечения профессиональных переводчиков, тем не менее непринужденная беседа длилась более двух часов. Вопросы студентов в основном касались сферы туризма, как, например, перспективы развития туристического кластера в Ингушетии. Президент федерации туризма «Клуб Вожья» Реми Эрри ответил, что одной из их миссий является помощь в развитии туризма на Кавказе.

На встрече также были затронуты наиболее интересующие вопросы в различных областях науки, культуры и образования.

Также по приглашению ректора в Ингушский государственный университет приезжала доктор наук, профессор университета Сорбонны Марет Цароева, которая прочитала курс лекций для студентов и преподавателей ИнгГУ по ингушской и северокавказской мифологии, этнологии и религиоведению. Также Марет Цароева встретилась со студентами французского отделения ИнгГУ, где студенты подготовили мероприятие на французском языке.

А в мае 2016 года в рамках деятельности международного сотрудничества, по приглашению руководства ИнгГУ преподаватель Безансонского университета Валентина Гросжан-Зербино (Франция) посетила нашу республику с целью проведения цикла теоретических и практических занятий по французскому языку и ознакомления с культурой Ингушетии.

Важным моментом в трудовой деятельности французского отделения ИнгГУ является то, что преподаватели кафедры проходят стажировки в ведущих вузах страны и Франции. По приглашению альянса Франш-Конте кандидат филологических наук, профессор Зулейхан Исраиловна Евлоева неоднократно принимала участие работе преподавателей-практиков французского языка в центре прикладной лингвистики во Франции от Ассоциации преподавателей-практиков французского языка. А студенты и преподаватели кафедры побывали во Франции на языковой стажировке в центре Paris Langue с целью ознакомления с культурой страны. Все студенты в конце обучения получили сертификаты прохождения стажировки.

«Таким образом, наша кафедра развивает профессионально обусловленные умения студентов в процессе аудиторной и внеаудиторной работы по иностранному языку в соответствии с образовательными стандартами, осваивает новые образовательные технологии в обучении иностранному языку и применяет их в практической деятельности, — говорит Зулейхан Исраиловна, — а также совершенствует практический опыт использования новых информационных технологий. Проводя и посещая открытые занятия, участвуя в работе методического семинара кафедры и смежных кафедр, наши студенты развивают умение использовать на практике опыт собственной деятельности».

По рассказу нашей собеседницы получается, что кафедра французского и латинского языков ИнгГУ тесно контактирует с Ассоциацией преподавателей-практиков французского языка. Из года в год показывая достойный пример для подражания, преподаватели кафедры активно поддерживают тесные связи с Ассоциацией преподавателей-практиков французского языка и Ассоциацией преподавателей французского языка Российской Федерации, посольством Франции в России, Международным центром педагогического образования (CIEP) г. Севр (Франция), «Альянс Франсез» (г. Ростов), «SCAC Service de coopération et d’action culturelle», агентством «Edu France» и другими учреждениями.

По словам профессора, члены кафедры плодотворно сотрудничают и с другими вузами страны. В частности с МГУ имени Ломоносова у нашего университета сложились самые теплые взаимоотношения, также кафедра французского языка тесно связана с Московским государственным институтом международных отношений.

Что касается студенческой жизни молодых юношей и девушек из ИнгГУ вне аудитории, надо отметить, что обучающиеся на французском отделении и их преподаватели систематически принимают участие во всероссийских конкурсах школьников и студентов «Знаете ли вы Францию и ее регионы?», которые традиционно проводит Ассоциация преподавателей-практиков французского языка при поддержке Федерального агентства по образованию и при содействии посольства Франции в России.

«Обычно конкурс этот длится три дня, по окончании которого студентам вручают дипломы, — говорит З. Евлоева. — За высокий уровень подготовки студентов преподавателям также вручаются благодарственные письма от Федерального агентства по образованию, Управления международного образования и сотрудничества (МОС). Президент ассоциации, профессор, кавалер ордена «Золотой Пальмы» Франции Ж. М. Арутюнова прислала ректору ИнгГУ благодарственное письмо за творческое сотрудничество. Ассоциация выразила признательность Арсамаку Магомедовичу Мартазанову не только за участие, но и за презентацию Ингушетии. Нужно отметить, что в мае 2019 года студенты французского отделения ИнгГУ вошли в десятку сильнейших и сумели выйти в финал».

С 2012 года Ингушский государственный университет совместно с Министерством образования Республики Ингушетия проводит открытую олимпиаду школьников по общеобразовательным предметам, в том числе по французскому языку, которую готовит кафедра французского и латинского языков.

Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в международном семинаре «Франция и франкофония сегодня: новые методы, новые контакты, новые технологии». Профессор Евлоева является постоянным участником подобных мероприятий. Организаторами данного мероприятия являются Ассоциация преподавателей-практиков французского языка, посольство Франции в России и Министерство образования и науки Российской Федерации. Занятия на этом семинаре проводят высококвалифицированные эксперты из Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады. Программа семинара включает лекции, педагогические мастерские, социально-коммуникативные тренинги, а также форумы, круглые столы и различные диспуты. Здесь преподаватели имеют отличную возможность совершенствовать свои педагогические навыки, приобретать новые знания во время педагогических мастерских, затрагивающих самые разнообразные аспекты преподавания французского, как иностранного. Ежегодно кафедра участвует в организации студенческой научной конференции. Студенты делают доклады по результатам самостоятельной работы по какой-либо дисциплине или теоретической грамматике, стилистике, лексикологии, а также по проблематике подготовленной курсовой или дипломной работы. Таким образом, осуществляется интегративный подход к организации учебной и научно-исследовательской деятельности студентов.

Преподаватели французского языка ИнгГУ приняли также участие в семинаре, организованном совместно с посольством Франции на тему «Как преподавать французский язык, методы и цели», который проходил в Пятигорском государственном лингвистическом университете на базе института романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий.

На совещании преподавателей французского языка «Лингвистическая сеть франкофонии: стратегии и перспективы» в Москве с участием профессора кафедры ИнгГУ Евлоевой поднимались широкомасштабные и актуальные вопросы, такие как развитие центров французского языка и культуры, способствующих налаживанию мостов между школами и университетами, а также работа, проводимая МГУ со школами, их планы и перспективы. Много говорилось на этом собрании и о стажировки студентов во Франции и будущем французского языка в России.

Члены кафедры принимают участие в качестве членов жюри в форуме «Одаренные дети», в научно-практических конференциях «Вузовское образование и наука», «Языковая личность в современном мире», а также являются членами экспертной комиссии ЕГЭ по французскому языку.

Ежегодно студенты французского отделения и преподаватели кафедры французского и латинского языков проводят благотворительную акцию для детей-инвалидов и детей-сирот в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей. Также преподавателями кафедры французского и латинского языков ИнгГУ проводятся читательские конференции по произведениям французских писателей XIX-XX вв. Нужно также отметить, что ежемесячно здесь издаются номера газеты «Bonbon» и различные стенды на французском языке.

Пожалуй, одним из самых масштабных мероприятий университета является «День открытых дверей», который проводят преподаватели кафедры французского и латинского языков и студенты французского отделения ежегодно. Сюда приглашаются учащиеся школ, изучающие французский язык, и учителя французского языка. Прошел такой день на кафедре и в этом году. Только на этот раз это мероприятие было проведено в рамках празднования Международного дня преподавателей французского языка. Дело в том, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона 28 ноября было объявлено Международным днем преподавателей французского языка. В этом году праздник отмечался впервые. Во всех странах мира в честь этого дня проходили встречи, семинары, посвященные тем, кто учит и учится говорить на французском языке. Тематикой первого года была «Инновация и креативность». Надо сказать, что география праздника была обширная. Во всем мире, где есть этот язык, активно была поддержана инициатива президента Франции и везде чествовали людей, которые прививают любовь к изучению иностранных языков.

Как оказалось, перед тем как провести этот день открытых дверей, зав. кафедрой ИнгГУ З. Евлоева получила предварительное письмо от посольства Франции в России, с которым Ингушский университет поддерживает тесные взаимоотношения. Кураторы по сотрудничеству посольства Франции в России просили ингушских франкофонов поддержать инициативу президента Франции провести праздничные мероприятия в честь преподавателей французского языка и сообщили, что в ближайшее время посол Франции в России собирается осуществить дружественную поездку по республикам Северного Кавказа.

В празднике в ИнгГУ приняли участие студенты, учителя французского языка из школ республики, а также учащиеся школ, изучающие французский язык. Студенты ИнгГУ и учащиеся школ постарались внести частичку Франции в рабочие будни, разыграли различные сценки, читали стихи на французском языке, а также исполнили песни и показали национальные французские танцы.

«Дни открытых дверей мы проводим с большим удовольствием, — говорит профессор, — причем всегда наши торжества сопровождаются концертными номерами и чаепитием, но этот день для нашей кафедры был особенный. И объявлен этот праздник был с одной-единственной целью — поднять значимость и престиж учителя французского языка. Было отрадно, что в этом мероприятии наравне с нами принимали участие студенты английского отделения, которые изучают французский. Они сами пишут стихи на французском языке и читают их на подобных мероприятиях. Я считаю, что это очень большой успех для нас».