С 9 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования проводит Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности», приуроченный к Году памяти и славы в 2020 году.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11-х классов общеобразовательных организаций. В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 1) отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населённого пункта Российской Федерации; 2) история создания мемориала или музея ВОВ; 3) ВОВ в истории семьи участника конкурса; 4) биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в годы ВОВ; 5) творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ; 6) музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы ВОВ или посвящённые ВОВ; 7) деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций, участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОВ.

Конкурс проходит в два этапа: региональный в субъектах Российской Федерации (проводится с 9 декабря 2019 года по 31 января 2020 года) и федеральный (проводится с 1 февраля по 28 февраля 2020 года).

На федеральный этап конкурса от субъекта Российской Федерации принимается одно конкурсное сочинение, набравшее максимальное количество баллов. Оно размещается в личном кабинете субъекта на сайте конкурса до 31 января 2020 года. Победителями станут 8 человек из числа финалистов (участников федерального этапа). По итогам конкурса будет издан сборник сочинений финалистов.

Финалистам и победителям вручаются дипломы. Организационный комитет конкурса вправе установить дополнительные формы поощрения для победителей.

Торжественная церемония награждения пройдёт в Москве. Восемь победителей конкурса и восемь сопровождающих (всего 16 человек) также будут приглашены 9 мая 2020 года на парад на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Федеральный оператор конкурса − федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий».

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